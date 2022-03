De lunes a viernes trabaja como panelista en A la Tarde y forma parte del staff de A24. Los sábados, además, conduce Secretos Verdaderos. Como si todo esto fuera poco, es presidente de APTRA y es el director técnico del equipo de fútbol Victoriano Arenas. Y aunque tiene dos hijos grandes de su matrimonio con Estela Maris Muñoz, Facundo y Nahuel, en la actualidad le dedica mucho tiempo a la crianza de Antonio Luis, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi, quien recién está en edad escolar. ¿En definitiva? Luis Ventura no para un segundo.

Así las cosas, en la tarde del viernes fue sorprendido in fraganti por el camarógrafo Sergio Fuentes, conocido como El Cazador, mientras se cambiaba la ropa en plena calle para poder llegar a tiempo al programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. Con el auto parado en doble fila, Luis aparece en la puerta del canal luciendo ojotas y short de fútbol, mientras se abotona una camisa. Y, luego, sin ningún prurito, se baja los pantalones quedándose en calzoncillos ante la vista de todos.

Al rato, como si estuviera cómodamente instalado en el vestidor de su casa, Ventura se pone los pantalones del ambo. Luego cambia su calzado playero por unos zapatos de cuero negro, que se coloca utilizando un calzador que de manera insólita tenía a mano. Y, finalmente, se pone el saco con el que minutos más tarde se lo vería por el canal que lo tiene contratado, se ajusta la corbata y, utilizando la ventana del coche como espejo, se acomoda el cabello y sale corriendo para el estudio.

Luego de ver las imágenes y sonreír por la desopilante situación que había protagonizado, el periodista pidió permiso para hacer un descargo en serio. “Nosotros vivimos una vida con mucha intensidad. Y vivimos a mucha carrera, acumulando trabajo, pensando en nuestras familias, pensando en nuestros compañeros, en nuestros laburos, en nuestra continuidad en la vida. Entonces, estas cosas, suelen ocurrir”, comenzó diciendo Luis.

Y continúo: “Cuando uno tiene que estar criando hijos, atendiendo a la familia, atendiendo a sus amigos y a sus compañeros, los tiempos le quedan cortos. Porque ahora hay piquetes, hay gente que no morfa, hay gente que reclama, hay gente que te hace llegar tarde... Y los tiempos son muy tiranos muchas veces. Entonces yo, que vivo en Lanús, un lugar y un barrio al que no renuncié nunca, porque vivo donde me crió mi viejo, me vengo hasta acá y muchas veces se me prolongan los tiempos”.

En ese sentido, Ventura explicó que siempre llegaba “muy justo” con los horarios porque tiene “diez mil laburos”. “Cumplo con todos ellos con todo el esfuerzo y todo el espíritu que tengo. Y, muchas veces, llegar tarde acá implica: ‘Otra vez tarde’, ‘¿Por qué llegaste tarde?’. Entonces, yo no me puedo poner a explicar porque me cortaron la 9 de Julio o porque me cortaron el Puente Pueyrredón. Por eso tengo instalada mi casa adentro del coche. Y pasan estas cosas, donde uno improvisa. Porque mientras hace dormir al nene con un brazo, con el otro va haciendo los deberes y tecleando o mirando las noticias. Pero eso nos pasa a todos los que formamos esta familia”, concluyó el periodista.