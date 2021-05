Por Diario Show

El jueves por la noche en " MasterChef Celebrity 2" los concursantes debieron realizar recetas con caracoles vivos. Sin embargo, la elección generó disgusto entre algunos televidentes y figuras del espectáculo como Patricia Sosa.

La ex integrante del certamen expresó su repudio al ver cómo cocinaban al molusco en las ollas de agua hirviendo. Al respecto, en su cuenta de Instagram expresó: "¿Caracoles vivos? ¿Y ver cómo se retuercen en agua hirviendo? Es mucho. No da @masterchefargentina no da….".

Por su parte, el público también opinó en las redes del reality de cocina. "Un horror el plato de anoche, y más aún la obligación de cocinar ese producto vivo....", "Terrible lo de ayer.....matarlos de a poco....sufriendo ...tratando de escapar cuando el agua se va calentando....pobres caracoles" y "A partir de hoy los dejo de seguir. ¿Hace falta pasar en el día del animal cocinando caracoles? ¡Son muy crueles!".

El año pasado, la cantante tuvo que preparar mollejas en el reality gastronómico y explicó que no las probó porque es vegetariana. "Un día subí a un cerro muy alto. Fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano. Pero cuando bajaba de la montaña, una montaña muy alta, la bruma me tapa de aquí para abajo y era muy difícil bajar, muy difícil".

"Entonces pensé: ‘¡Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer!’. Y en eso una luz se puso en el camino y nos guió hasta la salida. Entonces, la señora contactada se dio vuelta y me dijo: 'Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía'. Y no comí nunca más", sostuvo.