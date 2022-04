Al igual que en otros realities como Gran Hermano, El Hotel de los Famosos también tendrá una gran boda para celebrar. Los que “pasarán por el altar” son Chanchi Estévez y Sabrina Carballo, que fueron pareja hace 15 años.

La noticia fue comunicada por José María Muscari y Gabriel Oliveri, que se encargarán de todos los detalles. “No hay un hotel de lujo sin un casamiento, y acá va a haber uno. Tenemos vestido de novia de diseñador de primera línea. La vamos a dejar como una novia de verdad”, anticipó el gerente del lugar.

“Creo que el casamiento va a culminar algo que no pudo ser en su momento, pero no quiere decir que el sentimiento va a florecer como si estuviéramos en aquel entonces”, exclamó el exfutbolista. La actriz ya había anticipado que le hubiera gustado unirse legalmente a él cuando se amaban.

A Sabrina Carballo le hubiera gustado casarse con Chanchi Estévez

Semana a semana se profundiza el vínculo entre Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez, que fueron pareja hace quince años y hoy comparten estadía en El Hotel de los Famosos (eltrece).

Hace algunos días, la participante deslizó que está muy contenta por haberse reencontrado con su ex. “Hace 15 años que no lo veía. De hecho, cuando estoy medio sensible, saber que él está ahí me da tranquilidad”, expresó.

En el marco del debate, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el panel dio su opinión sobre esta incipiente reconciliación. “Acá hay una novela apasionante. Yo pongo la firma de que acá van chapar, señora”, afirmó Dalia Gutmann. Por su parte, Tomás Balmaceda indicó: “Yo creo que si van a chapar es puro acting. No les creo nada”.

Chanchi Estévez le reconoció a Sabrina Carballo que fue infiel durante su noviazgo

Hace más de una década, Sabrina Carballo y Maximiliano “Chanchi” Estévez tuvieron una historia de amor. Ahora, aprovechan para sacar los trapitos sucios al sol en El Hotel de los Famosos, reality al que decidieron sumarse pese a que se verían las caras todos los días.

La revelación ocurrió después de que Alex Caniggia les propusiera una ronda de preguntas picantes a sus compañeros. “¿Me fuiste infiel?”, le preguntó la actriz al exdelantero. Y la respuesta generó un momento muy tenso en el improvisado “talk show” de El Emperador.

Haciéndose un poco el desentendido, Estévez le pidió a Carballo que le definiera qué es ser infiel. “Besar o tener algo sexual con otra mujer que no sea yo”, le explicó ella. Y, ya sin poder esquivar el tema, el ex Racing reconoció que la había engañado.

La participante intentó saber con quién había estado su ex, pero él no quiso dar ningún nombre. “Salimos de acá y sabés cómo vamos a charlar. Esto no queda acá”, advirtió la actriz.