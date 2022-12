Este miércoles, luego de ver el partido de la Selección Argentina, en una casa cada vez más picante, se llevó a cabo una nueva gala de nominación de Gran Hermano 2022 (Telefe) y, hasta último momento, el reality de Telefe tuvo al público en vilo.

Romina, la líder de la semana, votó a Agustín y a Nacho. Nacho, por su parte, le dio sus votos a Constanza y a Daniela. Sobre Coti aseguró: "es una caprichosa".

Maxi hizo la espontánea y votó a Romina, pero al ser la líder de la semana sus votos quedaron anulados, y el cordobés luego se arrepintió ya que le salió mal la jugada.

Quien luego ingresó al confesionario fue Marcos: le dio dos votos a María Laura y otro a Nacho, a ambos "por actitudes que no me gustan. Llevan y traen información", aseguró. Julieta decidió darle dos puntos a Nacho, "por más que se haga el copado, no me va a convencer", y uno a Maxi, porque "no hay feeling".

Una noche súper caliente en Gran Hermano 2022

Thiago fue el siguiente en pasar a votar: nominó a Walter por afinidad, y luego a Maxi. Daniela, qué pasó una semana muy intensa con su romance con Thiago, decidió votar a Nacho “porque es una persona muy falsa. Está jugando un juego muy sucio”, y en segundo lugar votó a Walter “un poco por el mismo motivo".

Agustín entró luego al confesionario y le dio dos votos a Daniela, y otro a María. Alfa votó a Daniela y a Constanza.

Alexis votó a Nacho y a María Laura, "por estrategia"; y luego fue el turno de Coti, su novia: votó a Nacho y a María Laura.

Cata votó a Coti y a Daniela, y así se definieron los nominados de la semana: Quedaron en la placa Nacho, Daniela, María Laura, Constanza y Alfa.