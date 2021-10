La frase -que perteneció a la icónica escena en la que el personaje de Luis Brandoni menciona en la película "Esperando la carroza' -que se catapultó como un meme en las redes- para referirse a la miseria que atravesaban sus parientes: "Tres empanadas', fue tomada por Flavio Mendoza para darle nombre a su nuevo espectáculo como una analogía a lo que sufrieron las actrices y actores argentinos con la pandemia. Bajo este esquema, Flavio propone una fusión de danza, comedia y monólogos para reírse de la realidad cotidiana. Acompañado por Flor de la V y Juan Pablo Garetto, el coreógrafo arribará este próximo 31 de octubre a San Juan para presentarse en el Teatro Sarmiento. Antes de la función, el creador de Stravaganza y de otros éxitos teatrales por el país habló con DIARIO DE CUYO sobre cómo hizo un "barajar y dar de nuevo" en su regreso a los escenarios.



Entre un 2020 caótico y un 2021 tan fluctuante como crítico en lo económico, Flavio no se quedó de brazos cruzados y salió a la cancha a encarar múltiples producciones artísticas, entre las cuales está Tabú, un show erótico en el Palacio Florida de Buenos Aires, la preparación de los diez años de Stravaganza, la apertura del Circo del Anima, un show con Sergio Goycochea y una selección de los mejores Drag Queen del país y por supuesto, también Tres empanadas. Contra la marea alta, allá fue, hacia el frente y sin titubear: "Soy el artista que más arriesgó en la pandemia y que luchó para que la industria del entretenimiento se reactive. Estábamos muy golpeados, no sólo hablo por los que estamos arriba del escenario, sino que hay también mucha gente que vive del teatro, como los boleteros, los técnicos, vestuaristas, maquilladores. Sin mentirte, marché y estuve en cada corte de la Calle Corrientes reclamando, mis amigos me decían que era la Nina Pelozo del teatro por protestar para que volvamos a trabajar', había dicho entre risas.



Aunque, con una intensa gira nacional y con tantos frentes abiertos que mantener, a Flavio le cuesta tener la mente en frío: "la verdad que tengo miedos y esa incertidumbre de no saber qué puede pasar, que me preocupa a la vez, porque tengo a muchas familias a mi cargo en todos mis espectáculos, pero yo sé que necesitan trabajar y no puedo paralizarme por el miedo, no puedo quedarme quieto sin hacer nada. Eso motiva a la gente a que me siga acompañando, porque mis productos son muy nobles y eso me da muchas fuerzas para seguir", manifestó el productor.



Para este evento movilizará un equipo de producción de más de 17 personas, entre bailarines, técnicos, escenógrafos, sonidistas e iluminadores. Es consciente que es muy costoso trasladar equipamiento de una punta a otra. Sin embargo, Flavio es firme en su convicción que "el arte debe estar presente, un pueblo sin arte, no es pueblo. Sabemos que acá no ganamos plata, que estamos haciendo una patriada pero también es mi profesión que amo. La gente paga una entrada, viene y se divierte, se emociona y llora. No hacemos golpes bajos, trabajamos con mucho respeto y jamás nos quedamos con la plata del público con sólo poner unos trapos y zafar. Yo pongo mi vida en el escenario o si no, me pongo un parripollo. Por eso, esta gira no es conveniente, pero si no pongo todo lo que tengo, no lo hago. Además, quiero que mi hijo vea que su padre es un luchador', dijo.

Flavio, Flor de la V y Garetto traen un music hall, con sketchs compartidos, bailes, acrobacias y muchos efectos visuales, fiel al estilo que tiene Flavio: pone todos los recursos en el escenario para dar un show completo.

En un momento en que la televisión argentina también atraviesa una gran depresión en términos de audiencia y visionado, ante la masiva emigración de espectadores a las plataformas de streaming, Flavio se despega del "minuto a minuto" y lo cuestiona por tratarse de un instrumento que no beneficia en nada al medio, por eso prefiere la autenticidad y la magia que le genera seguir apostando al teatro. "La televisión pone un personaje que le sirva a un programa en un momento determinado. Pero el teatro es totalmente diferente, me hace más real. A veces tuve que ejercer un papel útil, pero la televisión está muy sanguinaria hoy, buscando el minuto a minuto, creo que no debería ser así", manifestó; y opinó puntualmente, sobre el declive del rating que está transitando Marcelo Tinelli y su ciclo Showmatch: "Quizás o aparentemente en cierto punto cansó al público, pero aun no sé si es así del todo. Pero entiendo que debería hacer cambios'. Puso como ejemplo lo que a él le ocurre con Stravaganza: "Es uno de los mayores éxitos del teatro argentino, por más de diez años, pero por más que este próximo verano vuelva con cambios y renovaciones, no tendrá el mismo furor que antes. Showmatch me encanta, pero quizás la combinación no era la adecuada este año en cuanto a jurado o a la gente que rodea a Marcelo, es una apreciación mía. Aunque a Marcelo le haya ido mal este año, sin dudas sigue siendo el rey de la televisión argentina. Estamos todos en un contexto extraño que es difícil poder bancarse esta parada. Porque las redes sociales y las plataformas pusieron a la televisión en una crisis muy grave', concluyó el artista entrerriano que se encuentra con los motores a punto con varios emprendimientos en marcha y del eventual regreso de Stravaganza a los escenarios.



DATO

Tres empanadas. Con Flavio Mendoza, Flor de la V y Juan Pablo Garetto. Domingo 31 de octubre a las 20 hs en el Teatro Sarmiento. Entradas: $1.300 y $2.000 por boletería y www.eventbrite.com.ar.