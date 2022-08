Zoe Gotusso vuelve a San Juan esta noche, por primera vez como solista. Su nombre comenzó a sonar aquí cuando era parte del dúo Salvapantallas junto a Santi Celli, y luego comenzaron a seguirla en su proyecto solista que en apenas dos años le ha dado grandes satisfacciones, como una nominación a los Latin Grammy y ganar un Premio Gardel a Mejor álbum artista pop por Mi primer día triste, lanzado el 4 de diciembre de 2020. El disco fue grabado en Montevideo y contó con la producción de Juan Campodónico junto con la participación de músicos como Hugo Fattoruso, Javier Casalla y Gabriel Casacuberta (los dos últimos de Bajofondo, al igual que Campodónico).



En una charla con DIARIO DE CUYO, la artista cordobesa habló su disco, la gira, el ser mujer en la música y qué le aportan premios de la industria. Además de las provincias argentinas, irá a España y ya estuvo en Nueva York, Chile, Perú.



"Me siento muy afortunada de poder conocer el mundo a partir de mi música", comentó la joven que tiene familiares en San Juan y contó que en esta ocasión será una visita especial, porque vendrá hasta su abuela desde Córdoba. "Siempre me emociona verlos", dijo la autora.



Sobre qué le aportó ganar un Gardel, Zoe destacó la distinción. "Me ubica muy bien en la escena musical. Obviamente se trata de mi música, de que haya contenidos más allá de un reconocimiento. Pero el reconocimiento también viene bien, se reconoce al prestigio, a la música, a la obra y siendo sincera, me hace crecer un montón tener un premio Gardel. En lo personal, más allá de que no trabajo para los premios, me encanta recibirlo. Me parece halagador, los reconocimientos están buenísimos. Es como si este premio me dijera, "Zoe seguí haciendo lo que quieras que te vamos a avalar"; lo tomo así y me encanta. Es un gran motor también para seguir haciendo lo que me gusta, desde la industria y los colegas me van a bancar. Nunca pensé que iba a ganar el Gardel, estaban en la misma categoría Tini y Lali y siento que son reinas del Pop, así que fue una gran sorpresa" se explayó la autora de "Ganas".



Sobre estar nominada en los Latin Grammy, dijo que le pareció algo "contundente, porque es la música latinoamericana", y que aunque no ganó destacó que terminó cantando en la ceremonia. "Me pareció hasta mejor que me inviten a cantar ahí, fue una gran sorpresa, había un gente que yo admiraba y poder actuar frente a ellos estuvo buenísimo, además de estar representando a la música latinoamericana fue algo muy grande para mí, es parte de mi búsqueda también" afirmó.



Sobre su show en San Juan, adelantó con qué se encontrará el público: "Con una Zoe vibrando lindo, me siento contenta. Estoy despidiendo este disco así que lo cantaré todo y también voy a decirle "Hola" a nuevas canciones. Voy a cantarles un poco del universo de Salvapantallas, también. Tenemos una hora y media para sacarle buen provecho, charlaremos, cantaremos, todo lo que queramos" expresó la artista, que también habló de sus inspiraciones.



"El amor siempre inspira, pero también el dolor, todo lo que me conmueva y me conmueve lo que me hace sentir viva. Me enamoré, me desenamoré, me cambié de proyecto... todo ese amor y dolor está en el disco", confesó Zoe, que se lanzó como solista en 2019, cuando el dúo funcionaba muy bien. "Yo quería diagramar mi proyecto como yo quería, quería mandar, ser la jefa de mi barco, sentirme capaz y fuerte para liderar un proyecto; ser entre música y empresaria".



Sobre la situación de las mujeres en la música, los espacios y la ley de cupo en festivales, Zoe opinó que "aunque el mundo sigue siendo machista" el cambio comenzó. "En la industria da lugar a una persona como yo, ni siquiera siento que he sufrido desde el lugar ser mujer, me han dejado ser, soy la jefa de mi proyecto, me siento súper líder, siento doy mi mensaje así y llevando mi proyecto con responsabilidad y pasión. No hablo de lo obvio, el mundo es absolutamente machista y eso va a ir cambiando pero hay que tener paciencia para los cambios, pero creo que venimos muy bien. Hay mucho talento femenino, me alegro mucho de estar viva en este momento y ser parte de ese colectivo", sostuvo Zoe que también resaltó la ley de cupo. "Creo que la ley está buenísima, que ha servido, pero más allá de la ley hay un montón de mujeres que por el movimiento están tomando el lugar y muchos hombres que están dando lugar, yo veo en las grillas cada vez más mujeres, creo que el cambio está sucediendo, lo que digo es que tampoco vivimos en una igualdad. eso lo sabemos, pero venimos muy bien y hay que reconocerlo" cerró la joven música.

EL DATO

Zoe Gotusso. Con su "Ganas tour", hoy a las 21 hs en Teatro Sarmiento. Entradas:$2200, 2500, 3000 en entradaweb.com.ar