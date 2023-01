Oscar "Chaqueño" Palavecino es desde hace años uno de los artista más convocantes del folclore y no ha sido la excepción en esta temporada de festivales. Es notoria la explosión de público en las fiestas y para el experimentado artista también representó tener su agenda llena. De nuevo por San Juan, el intérprete de "Amor salvaje" actuará en la Fiesta de Albardón este domingo y antes de partir a Cosquín, donde volverá a actuar en la Plaza Próspero Molina esta noche, habló con DIARIO DE CUYO.



"Estoy contento, porque a pesar de todo lo que nos pasó al mundo entero, por la pandemia, tomó fuerza todo. Donde vamos nos va muy bien. Yo con 39 años de recorrer escenarios, todavía tenemos una buena repercusión de la gente adonde vamos, así que sigo muy firme para hacer conocer mi región, seguir manteniéndome como uno de los (artistas) que defienden el folclore y la música argentina" aseguró el "Chaqueño" con modestia sobre el impacto popular que genera. "No es ser modesto, sino que soy un agradecido de la gente. Ahora en Cosquín estoy en una de las mejores noches, eso nos hace sentir bien, es un show de 1.45, hago el cierre, no hay problema; y es que a veces la gente no se quiere ir" compartió sobre sus experiencias en el Festival Nacional del Folclore. "Cosquín significa mucho, es el festival matriz, donde todos los folcloristas queremos estar, ganarnos los premios, yo tengo todos, para los folcloristas es todo, porque es netamente folclórico" aseguró el intérprete que también tiene en su haber varios Gardel y un Latin Grammy.



El Chaqueño reconoce que este año se activó todo el circuito de espectáculos verdaderamente, tras la pandemia, y eso amplió las posibilidades. "Sí, yo he tocado en festivales donde hace mucho no voy, en la Puna, en Jujuy y Salta, y por primera vez fui a La Toma, fui a La Pampa ... y es que las fiestas se van haciendo más grandes y van requiriendo más artistas de nivel nacional" analizó.



Sobre su regreso a la provincia, Palavecino apuntó que su relación con el público local "es buenísima". "A veces les digo 'si no cantan la tonada traeré mendocinos' y allá les digo 'si no cantan la cueca traigo a los sanjuaninos' (risas) y a nosotros nos dicen lo mismo con los salteños o los tucumanos, es una rivalidad bonita" contó sobre la mecánica en escena y no descartó, como ocurrió en otras actuaciones, tocar con algún colega local. "Siempre hay algún amigo que se cuela a cantar una tonada o Vallecito. Vamos con un espectáculo lindo, con ballet, con todo. Lo mismo que se vea en Cosquín, llevo a San Juan" adelantó.



Desde que comenzó, Palavecino lanzó 25 álbums, algo así como 500 canciones, y reconoce que le ha costado adaptarse a las nuevas reglas de distribución de la música. "Hoy que no se trabaja con discos, sino más videos, es medio raro para uno, que me escuchen así, yo soy de los de antes... pero estoy grabando, estoy eligiendo temas; haré versiones de viejos temas, como Juana Azurduy y estoy haciendo canciones también, a veces falta tiempo" apuntó el músico que lo más nuevo que lanzó es el single "Es tan grande este amor" para el disco de Rodrigo Tapari.



Y si de canciones se habla, armar un repertorio para sus shows es tarea de cuidado para el salteño. "Estoy cantando algunas canciones que no son nuevas, pero que no las había cantado. Siempre hay que sumar nuevos, la innovación es buena, pero sí, la gente pide lo clásico... yo trato de cambiar algo, en cada lugar, como hoy todo se ve y se escucha, porque sino el que lo está presente y lo ve dice 'está haciendo lo mismo', pero los clásicos son eso; a veces trato de sacar algunos clásicos y poner otras canciones que me gustan y esperar que prendan bien" describió Palavecino, quien se nota totalmente recuperado tras permanecer en terapia intensiva en septiembre de 2020 por covid y además no tiene miedo al virus.



"A mí no me volvió, tengo cuatro dosis de la vacuna, me pondré la quinta. Los que se mueren son los que no se han vacunado. El tiempo que estuve en terapia ni el médico sabía qué hacer, ahora se sabe y las vacunas están, supongo, mejor también. Ahora ni me cuido, me lavo las manos como siempre, me pongo alcohol. Me vacuné apenas pude y así tirar con los 63 (años) no sé hasta cuando" se sinceró la estrella folclórica que resalta que tiene 39 años de carrera y que planificará el festejo de las cuatro décadas en el escenario para el 2024. Mientras tanto, y después de recargar energía en Cosquín, seguramente hará vibrar a los sanjuaninos en el Parque Latinoamericano de Albardón.



EL DATO

Fiesta de Albardón 2023. Sábado 28 de enero: Omega - Diego Olmos

Domingo 29 de enero: El Chaqueño Palavecino - La Barra.

Parque Latinoamericano. Entrada libre y gratuita.