Precedido por la popularidad de la primera temporada de la serie que narró la vida de Luis Miguel en Netflix, hasta los interrogantes sobre la misteriosa desaparición de su madre; y con el éxito de la segunda entrega que se estrenó hace menos de un mes, el argentino Jano Canavesi arribará a San Juan para ofrecer su show Luis Miguel: América Tour acompañado de su director musical y tecladista Moises Berendt, el 20 y 22 de este mes, en Sol Cirqa; y el 21, en Coco Bongo.



Nacido en Buenos Aires, el cantante de 42 años descubrió al astro en 1997 cuando su padre le regaló un disco doble a su hermana; de ahí en más, no volvió a desprenderse del personaje con el que recorrió países como Paraguay, Bolivia, Panamá y Ecuador con su orquesta; e incluso, hizo casting para encarnar a Luismi en la exitosa producción, cuyas canciones serán las que escuchará la platea sanjuanina, además de los boleros y las rancheras mexicanas de Micky.



- ¿Desde dónde te vinculaste con el personaje de Luis Miguel?

- Me llamó la atención la música, no era común, es muy internacionalizado. Yo escuchaba música nacional o en inglés, pero en lo latino, no había algo así. Era algo tan bueno como en inglés pero en español y me empecé a involucrar con sus canciones y a querer cantarlas. Al principio lo hacía muy mal. Empecé a estudiar canto con clases particulares, en mi casa volvía locos a todos durante 8 o 9 horas...



- ¿Cuándo te animaste a dar tu primer concierto?

- En el '98 o '99 para el municipio de Ituzaingó, mi ciudad. Después, arranqué con shows esporádicos porque los tributos no estaban muy de moda. A la vez, empecé a estudiar guitarra y componer, mientras realizaba los tributos a Luis Miguel en bares chicos, para 3 personas adelante, muy nervioso.



- ¿Pudiste hacer carrera con temas de tu autoría, además de los homenajes?

- En 2003 conocí a Cacho Amendola, el productor de Los Gatos que recluta a los argentinos para el Festival de Viña del Mar, él me llevó con una canción mía que se llama Ahora que te vas y participé. Pero la carrera independiente es muy difícil, entonces me puse con el tributo a Luis Miguel a full, me recibieron en Canal 7, en Telefe, Canal 13 y toda la TV argentina, hice giras nacionales pero con shows chicos todavía. En 2006, me llamó el argentino Roberto Romagnoli, desde la TV Azteca, para hacer el spot publicitario para el programa Yo soy tu doble, que al final no salió al aire, y en 2010 comencé con las giras; hasta Endemol Internacional me convocó para el reality Yo soy de Perú en 2013.



- De allí tuviste una salida polémica al ser eliminado...

- Es todo mediático, es parte del show, todo es rating, hasta las discusiones son armadas, pero eso me catapultó, me dio una fama tremenda, con videos que tienen hasta 11 y 12 millones de visitas. En 2016 hice mi tour América con shows por Paraguay, Brasil, Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica y toda América del Sur. Hace 2 años trabajo con Moisés Berendt, quien es mi director musical y llevó mi espectáculo a otro nivel.



- ¿Tu parecido físico arriba del escenario es natural?

- Yo tomo sol y me maquillo, nada más. Tengo un parecido importante porque hasta la gesticulación es parecida, el acting completo, pero la gente no va a ver un imitador, eso sería irse a lo bizarro.



- ¿Con qué se encuentra el espectador?

- Soy un cantante que se encarna en Luis Miguel y como cantante exploto, hago las cosas que hace Luis Miguel.



- ¿Te sacás el traje de Luis Miguel en algún momento de la función?

- No, nunca, una vez que termino el recital, sí.



- ¿Qué canción suya no puede faltar en tus puestas?

- En Argentina, el mercado es muy especial, es más romántico, acá, a las fans les gustan las baladas como La incondicional, los boleros y sus temas bailables; en el exterior, es según el país, en Paraguay y Bolivia, las rancheras mexicanas son las preferidas.



- Fuera de los escenarios, ¿te confunden con él?

- Sí. Me ha pasado que he bajado del auto a comprar, antes o después de dar un show, y la persona que me atendió no me contestó y se me quedó mirando.



- ¿En qué sentido sos el único artista autorizado por Luis Miguel?

- Yo lo hice público en 2018 cuando mi mánager a nivel mundial, Richard White, empresario norteamericano nacionalizado en Panamá, gestionó con las oficinas de Luis Miguel hacer un tributo que lo nombrara, ellos vieron lo que hacía y me autorizaron de forma escrita.



- ¿Él te conoció en persona?

- Cuando reclutaron para su serie, hice el casting para American Vocal Training que tuvo a cargo la selección, lo hice a través de videos por Whatsapp. La compañía me informó que Luis Miguel vio mi material, que él fue quien decidió quién iba a personificarlo así es que seguramente me escuchó. No me eligieron porque poseo la voz y una imagen muy similar y no buscaban algo así, sino a una persona que lo representara, que no ocupara su papel porque él está vigente. No querían un doble físico vocal. Si Boneta cantara como Luis Miguel y tuviera un parecido físico seria Luis Miguel para toda la juventud.



- ¿Viste la serie? ¿Es real o está muy ficcionada la historia?

- Siempre hay algo de ficción pero creo que hay mucha verdad, como sus carencias emocionales por ejemplo.



- ¿Te sirvió el furor?

- Desde que salió la serie, mi mercado se expandió, llegué a alcanzar un público de 18 o 20 años, un segmento mucho más joven del que iba a verme. Me demandaron muchísimos más shows. Tengo una gira mundial por Europa y diferentes capitales.



- Tu carrera propia continuará esperando...

- Será para dentro de 2 años, todavía no, por ahora no.

