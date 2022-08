Tanto coreutas y directores como aficionados y público afín podrán disfrutar, el lunes próximo (ver aparte), de un cara a cara con una eminencia del canto coral: el Maestro Roberto Saccente, quien a sus impecables 94 años continúa al frente de dos coros, el Alberto Ginastera, mixto, que está cumpliendo 34 años; y el Coral Femenino de San Justo, que creó y conduce hace 66 años, y por donde han pasado más de 1.300 personas. "Un caso raro, soy un sobreviviente del arte coral", se autodefine con una sonrisa de cara a su regreso a la provincia, esta vez no para dirigir, sino para dar una charla abierta donde los participantes podrán aprovechar su rica experiencia como profesor, conductor y jurado, en el país y el mundo. Será en el marco del San Juan Canta 2022, Festival Nacional de Coros, que comenzará mañana, organizado por María Elina Mayorga y su coro Beruti, con el apoyo del gobierno provincial y de la Red Coral Argentina; donde el también fundador de los coros Polifónico Nacional, Polifónico de San Justo y Conservatorio de Morón, recibirá además una distinción por su trayectoria. Prolífico historial que suma giras por América, Europa y África, más de 20 premios internacionales -entre ellos el CAMU-UNESCO- y haber sido miembro Asesor de la Comisión de Música de la OEA, por citar apenas algunos logros.



"Desde Buenos Aires, donde continúa activo y espera con alegría y gratitud esta visita a San Juan, Saccente, dedicado hace algunos años a la música clásica contemporánea, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre su obra y dio su parecer acerca de distintos asuntos relacionados con la actividad que, asegura con autoridad en la materia, ha crecido notablemente a lo largo y ancho de la Argentina.



"La verdad que yo lo agradezco a Dios. He llevado una vida normal, desde mi juventud metido de lleno en esto que es tan apasionante. Me ha dado fuerzas y sigo disfrutando de la música y de la amistad de la gente que me acompaña", expresó con nitidez el director, que egresó del Conservatorio Nacional de Música y se inició como profesor en la Escuela Normal de San Justo (La Matanza), cuyo coro trascendió la actividad áulica con el correr de los años, se separó y hace más de cinco décadas tiene sede en Ramos Mejía. Esa fue su primera agrupación y desde entonces nunca paró. "El arte rinde satisfacciones espirituales y a mí me nutre espiritualmente y me permite entrar en contacto con infinidad de gente. He conocido a miles de personas a través del canto coral, de distintos continentes. Es como si uno comulgara en cada uno de los ensayos o conciertos que realiza", explicó Saccente, que en algún momento pensó seguir la carrera de piano.



"Mi inspiración nació cuando era alumno del Conservatorio, donde tenía un coro el Maestro Pedro Valenti Costa, donde canté; pero lo que me atrapó fue ver cómo él dirigía, que era fenomenal. Yo ingresé pensando que iba a ser pianista, pero cuando estudié canto coral, mi vocación se volcó ahí. No sé... es algo instintivo... hay obras que a uno lo emocionan y entrar a través del canto en contacto con tanta gente, va cambiando permanentemente el sentido de ser de cada uno. Que el coro se emocione y lograr que el público comparta esa emoción y retribuya con su aplauso el esfuerzo de haber preparado un repertorio, a uno lo llena de satisfacción", reflexionó quien fue muy amigo del Maestro Juan Argentino Petracchini.



Figura de consulta obligada en el ambiente, el Maestro es contundente a la hora de resaltar la evolución que ha tenido la actividad coral en el país. "Es un fenómeno verdaderamente enorme. En este momento hay miles de coros cantando por todo el país y además es un factor importante la creación de escuelas para directores, cosa que antes no existía; solo eran tres o cuatro maestros que hacían viajes a Europa y traían sus improntas, pero eran bastante recelosos también. Fue muy lento, pero hoy hay una gran evolución, han surgido jóvenes directores muy talentosos y ustedes tienen en San Juan un claro ejemplo, como es María Elina (Mayorga), una referente en esta actividad", señaló.



En cuanto a la calidad de las agrupaciones, el especialista también fue rotundo: "Tenemos coros de primerísimo nivel. Al principio los jóvenes que dirigían lo hacían en base a sus instintos prácticamente; ahora todos los directores están capacitados técnicamente. Ya no es sencillo pararse frente a un coro sin conocimientos, porque también los compositores han introducido nuevos métodos de escritura y composición que ya no son tan simples", profundizó. Un crecimiento que, lógicamente, se traslada a los coreutas.



"Existen muchos niveles de coros, desde los principiantes que no tienen conocimientos musicales hasta los coros que se profesionalizan. En mis coros tengo gente que lee música y ha estudiado canto, si no, no se podrían abordar las dificultades de las obras que trabajamos", apuntó. "En los coros escolares cantan de oído, porque es muy sencillo el repertorio, los chicos repiten. El tema es cuando avanza el repertorio y el conocimiento de obra. Tanto los coreutas como los directores se tienen que capacitar para abordar obras de envergadura. Hay que tener un sentido estricto de estudio y después se sigue perfeccionando con la experiencia que va adquiriendo, porque cada obra que se encara exige un aprendizaje", se explayó. "Pero por sobre todas las cosas, hay que tener vocación por lo que se hace y amor por la vocación, porque evolucionar no es simplemente adquirir un conocimiento. En definitiva, como dijo San Agustín, cantar es propio del que ama", profundizó, tan enamorado de su actividad como en sus inicios. O más.



"Llevo muchos años en esto, hemos hecho conciertos hasta en África. El primer viaje lo hice en 1965 y recorrimos media Europa aquella vez con el coro que entonces era el de la escuela", rememoró lleno de anécdotas el Maestro, que -contó- no tuvo ayuda económica oficial para sus giras, pese a representar al país. "¿Pero sabe qué? Tiene un valor fenomenal, porque la gente valora el esfuerzo y la satisfacción es mayor", dijo Saccente, que nunca bajó los brazos y hoy sigue generando. "Hago un racconto de todo lo que hice y sí, me siento realmente realizado. Pero siempre miro hacia adelante, creo que siempre hay que tener proyectos. Si puedo, los hago; y si no, la intención es válida. Me gusta que la juventud vea que no hay edad para los emprendimientos", cerró.

El programa



Viernes 12

15 hs Ensamble Vocal Di Tella. Concierto comentado. Colegio Santísimo Sacramento (Barrio Camus) Rivadavia



20.30 hs Concierto en el Club Social de San Juan. Con coros Arturo Beruti, Pre-Universitario-UNSJ, Vocacional UNSJ, Ensamble Vocal Di Tella.



Sábado 13

20.30 hs Concierto de Apertura. Coros Arturo Beruti, Coral Féminas de Mendoza, Vocacional UNSJ, Ciudad de Mendoza, Ensamble Vocal Di Tella.



Domingo 14

20.30 hs Concierto Auditorio Juan Victoria. Coros Pre-Universitario UNSJ, Coral Féminas de Mendoza, Ensamble Vocal Di Tella, Coral Ciudad de Mendoza.



Lunes 15

11 hs Encuentro con el M¦ Saccente, Auditorio del MPBA Franklin Rawson.

20.30 hs Concierto de Clausura. Todas la agrupaciones. Entrega de Diplomas. Concierto de Gala de Clausura: "For the Beauty of The Earth" y "Gloria de Misa Kenya". Director invitado: M¦ Ricardo Portillo.