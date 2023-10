Cristian Castro volvió a posicionarse en medio de los reflectores por una polémica razón. Y es que los últimos tiempos el cantante mexicano ha llamado la atención por sus extravagantes vestuarios que ha “presumido” en tierras argentinas, donde se ha establecido permanentemente, tras vivir un periodo en la costa uruguaya, en Punta del Este.

En sus apariciones en televisión en meses pasados, el intérprete de Yo quería ha sorprendido al público con vestuario colorido, brillante y su pelo teñido en colores de fantasía. Aunado a eso, Cristian ha dado de qué hablar por su conocida personalidad extrovertida e irreverente, gracias a la cual ha dado peculiares declaraciones.

Además, Cristian ha demostrado no tener complejos sobre su cuerpo y en algunas ocasiones se ha despojado de su camisa para dejar ver su torso, siendo la más reciente ocasión un concierto del dúo argentino Miranda!, donde Cristian participó en la canción Prisionero.

Dado que el hijo de Verónica Castro cuenta con una figura robusta actualmente, ha recibido algunas críticas por estar “pasado de peso” en las redes sociales, pero según lo declarado por el cantante recientemente, más que las apariencias, lo importante es que “tenemos que estar a agusto”.

“Quieren que sea siempre guapo. Siempre la gente te quiere guapo. Ponete guapo, y vos eras muy guapo y por qué no querés ser guapo, y que vos eras tan lindo mirá esta foto. Tenes que enflacar. Te pido que dejés de comer harinas, porque se te está cayendo la papada y tenés esta panza”, dijo el famoso de 48 años con su ahora característico acento argentino -por el cual también ha sido duramente criticado-, en una entrevista con el conductor Julio Leiva, en Caja Negra, de Filo News.

Cristian fue cuestionado por aquellas críticas que menosprecian su apariencia física, pero para él no tienen mayor importancia: “Y yo digo, ¿realmente es tan alarmante esto’? Yo creo que no es para tanto. Tenemos que estar a gusto”.

En relación a su rostro, el vocalista de Nunca voy a olvidarte mencionó que la edad es un factor que no perdona el paso del tiempo, por lo que está consciente de que sus facciones se han ido modificando.

“Cuando ya empiezas a crecer, te empezarás a ver como tu tía. Todos los varones nos empezamos a ver como alguna tía, como una señora… Yo de pronto me veo al espejo y digo: ‘¡Uy, soy una señora!’ Ni siquiera soy un señor, soy una señora”, dijo el cantante con sentido del humor.

El acento argentino de Cristian Castro ha sido motivo de burlas y memes en las redes sociales. La ocasión más reciente fue su aparición especial en el programa Hotel VIP, donde se le pudo apreciar un acento aún más marcado.

Evidentemente El gallito feliz recibió una ola de críticas y sobre ello se defendió en el programa Intrusos, donde aseguró que no ha olvidado sus raíces aztecas.

“Estoy acá hace tiempo, ¿viste? Me quedé en aquel programa de Marcelo (Tineli) y ya me fui quedando. Estoy enamorado de ustedes hace muchos años. Hablo tipo argentino, se me critica, ¿viste? Soy un mexicano, lo saben ustedes, pero la verdad que muy argentinizado”

¿Por qué Cristian Castro se fue de México?

En pocas ocasiones el hijo del Loco Valdés ha hablado sobre las diferentes mudanzas que ha hecho a lo largo de su vida, siendo la de México una de las más significativas ya que tuvo que dejar su país e irse a otro al que hoy considera su casa.

En un encuentro con la prensa en 2022, reveló que el único motivo por el que dejó México fue por la inseguridad del país, pues fue víctima de varios asaltos y no quería seguir viviendo la misma situación.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?”, dijo en aquel entonces.