Música Sanjua es una playlist que reúne cerca de 50 canciones de cantantes y grupos de estos pagos, en Spotify. Unos 30 artistas tomaron la posta de ayudarse mutuamente y llegar al público de una manera grupal, subiendo su producción en la famosa plataforma de música en streaming creada en 2008 en Suiza, a la que puede accederse de manera gratuita tras descargar la app (ver aparte).

Con la idea de promover su primer material solista, Urgencia y Necesidad -álbum lanzado gracias a un subsidio del Instituto Nacional de la Música (Inamu)-, Nahuel Aciar propulsó la particular iniciativa. "Lo colectivo siempre suma", afirmó convencido al respecto el autor de la propuesta, que continúa abierta al ingreso de nuevos proyectos, ya que subrayó que no es un grupo con un límite determinado de autores.



"Como músico me interesa difundir mi disco subido a Spotify hace poco. Entonces, pensé que todos los que sacamos álbumes en San Juan estamos en la misma y tuve esta idea que ya se va concretando", dijo a DIARIO DE CUYO Nahuel sobre esta movida de carácter independiente, que encontró muy buena repercusión entre colegas.



"Spotify te permite hacer una playlist para compartir y se me ocurrió hacer una para difundir a quienes están actualmente trabajando, sacando discos", señaló el joven cantautor. Así fue que Aciar se encargó de hacer la convocatoria. El llamado fue a través de su cuenta de Facebook y las respuestas no tardaron en llegar. Aunque lo transmitió únicamente a sus conocidos. Inmediatamente, el artista recibió incluso solicitudes de colegas que no estaban en sus contactos amigos y también se interesaron en enviar sus materiales para ser parte.



"La playlist está abierta a cualquier género, puede ser rock, pop, folclore, trova, ska, rap. trap. Elijo uno o dos temas que más me gusten y los voy sumando", agregó quien se encuentra en el programa con composiciones como A la gilada ni cabida y Perder.



El objetivo es que el que se encuentre en el listado de reproducción ingrese a un "panorama abarcativo" de la producción provincial y descubra nombres nuevos, o que, escuchando a una formación determinada pueda llegar a conocer otras, a través de ellos.



"Hasta ahora son como 30 los proyectos, entre bandas y solistas. Y calculo que ya hay alrededor de 50 canciones", mencionó Aciar.



De este modo, pueden escucharse solistas como Martina Flores, Eugenia Renata, Nahuel Aciar, Fabricio Pérez, Fabricio Montilla, Leo Quiroga, Gabriel Dávila Kurbán, Mateo Weichafe; y conjuntos como Flor de Tierra, Mama Ordan, Manager Capitalista, Budda LB, Superbosque, Fondo de Bikini, Zyxela Emece con la adaptación de un poema de Adrián Campillay, ASAP CREW, Brayathans, Moire, Imago Rock, Durazno Trío, Niños y La Oveja Negra y Los García, entre otros.



Los requisitos para quienes deseen figurar de este listado son dos: que cuenten con temas propios -no se admiten covers- y que formen parte del servicio digital, de manera individual.



Contento con la recepción de la proposición en el ruedo artístico, Aciar expresó: "Estoy satisfecho por la respuesta a esta iniciativa porque se están sumando los seguidores y muchos artistas que se coparon con la idea y pidieron formar parte de esta playlist y como que se va corriendo la bola de a poco".

Para saber más



* Desde su lanzamiento en Suecia en 2008, Spotify se expandió a 60 mercados del mundo y cuenta con más de 50 millones de usuarios pagos, sin contar quienes la usan de manera gratuita.



* Se la puede descargar gratis, o bien, suscribirse con un cargo mensual para contar con un servicio premium. Sin cargo, se puede escuchar cualquier canción del catálogo o crear playlist, pero con publicidades entre canciones y sólo de manera aleatoria. Con una cuenta paga, no hay anuncios ni límites, tiene audio de alta calidad, reproducción de música sin conexión y Spotify Connect.



* Para bajarla tanto en el celular como en la computadora hay que entrar a la página de Internet (www.spotify.com) e iniciar una prueba gratis. Para registrarse hay que poner el correo electrónico y la contraseña utilizada para Facebook, luego podrá verse una guía de uso de la app.