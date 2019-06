Una de las parejas más queridas del último tiempo decidió ponerle fin a su relación amorosa. Sí, hablamos de Stefi Roitman y GastónSoffritti, quienes decidieron hacer pública su separación a través de las redes sociales.

Ambos postearon un álbum de fotos acompañado de casi las mismas palabras. "Quizás nada de todo lo que vayan a leer de acá en adelante les importe. Pero estamos seguros que a muchos de ustedes les puede servir. Así fue lo que charlamos luego de tomar esta decisión", comenzó escribiendo Stefi.

"Qué maravilloso es el amor y qué lindos momentos te da. Amamos fuerte, aprendemos y crecemos. Encontrar a alguien con quien compartir la vida es de las cosas más hermosas que existen para mi. Cuando hay amor de por medio, amor del bueno, del sano, no hay más que disfrute", agregó.

"Amor del bueno es ese que te tira para adelante, que saca lo mejor de vos, que no es egoísta, que ama libremente, que te impulsa para que seas cada vez mejor persona. A veces ese amor cumple un ciclo. Y eso no quiere decir que haya desaparecido, quiere decir que luego de un tiempo, uno puede ser lo suficientemente sabio como para entender qué es lo mejor para los dos y tal vez eso no implica continuar la relación. A veces dejar ir es un acto de amor mucho más grande de lo que creen. Es doloroso? Si. Pero habla de una madurez y una paz que nunca había sentido en mi vida", detalló además.

Ante la decisión de termina todo, dijo: "Con Gasti decidimos poner un impasseen nuestra relación. No sabemos si está bien o no exponerlo de esta manera pero así como mostramos nuestro amor abiertamente también preferimos espantar especuladores para proteger este vínculo maravilloso que construimos a lo largo de este casi año y medio. No hace falta pelearse o tener una relación tóxica para separarse. Hacen falta huevos y ovarios de los buenos para soltarse la mano cuando no todo está mal".

"Creemos que es momento de crecer, de dar un paso más, y en este caso no nos toca darlo juntos. Hoy decidimos priorizar nuestras carreras y nuestras ganas de crecer como seres individuales. Nuestro amor está intacto y es inmenso, porque es del sano y lo sano a la larga hace bien. Seguramente de acá en adelante nos vean juntos en muchos lugares, pero como otra cosa, sin rótulos, manteniendo el mismo amor que tuvimos y tendremos siempre", resumió mencionando sus motivos.