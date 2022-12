El cantante de Aerosmith, Steven Tyler, enfrenta una demanda por abuso sexual de una menor ocurrido a mediados de la década del 70, se informó en la revista especializada Rolling Stone



Una mujer llamada Julia Holcomb aseguró haber tenido una relación ilícita con Tyler en los 70, cuando ella tenía 16 años y lo acusa de agresión sexual e infligir intencionalmente angustia emocional, informó el medio especializado en su edición estadouidense.



La demanda de Holcoamb contra Tyler fue presentada en Los Angeles y allí se afirma que el cantante, que entonces tenía 25 años, convenció a los padres de Holcomb para que le otorgaran al músico la tutela de la chica de 16 años después de que tuvieran sus primeras relaciones sexuales, a partir de lo cual vivieron juntos un tiempo.



Aunque la demanda no cita directamente a Tyler por su nombre sino a través de un alias, se sabe que se refiere a él pues Holcomb ya habló anteriormente en forma pública de su relación con el músico y el cantante asimismo hizo referencia a la situación en un libro de memorias (que es citado en la denuncia) en el que escribió que "casi me caso con una adolescente".



"Sus padres se enamoraron de mí, firmaron un documento para que tuviera la custodia y la llevé de gira conmigo", relató en sus memorias el músico, según cita Rolling Stone.



Ahora Holcomb alega que fue "incapar de resistir el poder, la fama y el dinero" de Tyler y que él la convenció para que "creyera que era una historia de amor".



El músico y la chica se conocieron en Portland luego de un concierto de la banda en 1973, desde allí fueron a un hotel y él "realizó varios actos de conducta sexual criminal sobre ella", cita la demanda.



También se señala que Tyler le compró a Holcomb un boleto de avión para el próximo show de Aerosmith en Seattle, ya que ella era menor de edad y no podía viajar legalmente con él a través de las fronteras estatales.



"Después del espectáculo de Seattle, Tyler supuestamente realizó más actos sexuales con ella y Holcomb voló de regreso a Portland a la mañana siguiente", cita la Rolling Stone.



El medio estadounidense señala que la demanda señaló que "en 1974 Tyler convenció a la madre de Holcomb para que le permitiera convertirse en su tutor", evitar así problemas penales y que pudieran vivir juntos.



Holcomb también alegó que estuvo embarazada de Tyler en 1975, a los 17 años, pero que abortó a instancias de él.



Después del aborto, Holcomb dejó a Tyler y volvió a Portland, e hizo pública esta situación en 2011 en el sitio antiaborto Lifesitenews.