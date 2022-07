El éxito de Stranger Things es indiscutible, a casi una semana de haber finalizado su 4ta temporada con el lanzamiento del volumen 2, los fanáticos quedaron con ganas de más y se mantiene como la serie más vista del mundo. Con un agregado de terror, la segunda parte dejó sin palabras a todos los seguidores, pero fue criticada por Millie Bobby Brown.

Millie se convirtió en una de las estrellas más importantes de la actualidad y la representación de Eleven pudo potenciar al cien por ciento su carrera profesional. Ya en el volumen 1 de la 4ta temporada, el grupo de amigos se separa por primera vez y atraviesan los traumas que dejó la batalla de Starcourt.

Sin dudas, Eleven no encaja en su escuela y sufre agresiones por parte de sus compañeros, por eso, es llevada a recuperar sus poderes ante la aparición de una nueva amenaza sobrenatural que pone en peligro las vidas de sus amigos en Hawkins. Con el correr de la historia, conocemos que ella tuvo injerencia en la creación de Vecna.

Millie coincide con una de las mayores críticas que los fanáticos o analistas hacen sobre la serie, y es que no da espacio al pensamiento de que algún personaje principal pueda perder la vida en estas cuatro temporadas. “Necesitamos tener la mentalidad de ‘Game of Thrones’. ¡Mátame! ¡Intentaron matar a David y lo trajeron de vuelta!”, dijo la actriz en diálogo con The Wrap.

A raíz de esa situación, Matt Duffer, uno de los co-creadores aseguró que la crítica estaba mal formulada: “Esto es Hawkins, no es Westeros. El programa ya no se convierte en Stranger Things, porque tienes que tratarlo de manera realista, ¿verdad? A diferencia del drama de fantasía Game of Thrones, el público está destinado a alentar a los desvalidos, y la mayoría del elenco principal representa a los adolescentes”.

Además, mencionó la muerte de Barb Holland como ejemplo en la primera temporada, una pérdida de la que tuvieron que lidiar en las entregas siguientes.