Brad Pitt quiere abandonar su título de niño mimado de Hollywood y pretende alejarse del cine para dedicarse a su otra pasión. De acuerdo a la revista australiana Woman's Day, el actor viene rechazando proyectos para dedicarse a la arquitectura y el diseño.



Claro que, primero, debe cumplir con la promoción de la cinta Ad Astra, que se estrenará en enero del próximo año; Once Upon a Time in Hollywood, que llegará en agosto de 2019 y la filmación de World War Z 2. Parece que falta un buen rato todavía para dejarlo de ver en pantalla (¡fanáticas a no desesperar!)