Para la crítica internacional y la industria audiovisual norteamericana, la serie de HBO Max, Succession fue la indiscutida ganadora de los premios Emmy (el "Oscar de la televisión', otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos), en cuya reciente gala se consagró como la mejor ficción dramática de 2023, ratificando lo ya sucedido en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards. Su impacto en la historia de la tele estadounidense se tradujo en los principales galardones, como mejor drama, mejor actriz dramática (Sarah Snook), mejor actor dramático (Kieran Culkin), actor de reparto en drama (Matthew Macfadyen), mejor guión dramático (Jesse Armstrong) y mejor dirección en drama (Mark Mylod). Una marca importante que dejó lejos a otras producciones de la competencia como El Oso (de Hulu) y Bronca (de Netflix). Desde que se creó en 2018 hasta su última entrega el año pasado, demostró ser un producto efectivo y exitoso, pese a la intensa oferta de títulos dado el sistema del streaming imperante. Sin dudas, en la era de las plataformas, Succession quedó en la cima de todas como la favorita de la audiencia en Occidente y aquí en San Juan, también hay varios usuarios que siguen a la familia disfuncional del magnate Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos, que aspiran a ser sus 'sucesores' con el fin de controlar el imperio multimediático de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. ¿Pero qué hace tan atractiva a esta ficción? ¿Es realmente meritoria la cantidad de premios obtenidos? Son planteos que hizo DIARIO DE CUYO a algunos sanjuaninos vinculados al mundo del arte, que se declaran fans de la arrasadora serie.



Para empezar, el actor y cantante solista Emiliano Voiro planteó que hay tres elementos claves que la vuelven atrapante: 'Lo narrativo, lo actoral y lo sonoro. Primero me parece que tiene un guión exquisito que te hace meter dentro de la historia. También me gustó la labor interpretativa de los actores y de sus arcos argumentales; y la banda sonora es tremenda. La serie habla de las miserias humanas que todos podemos guardar dentro nuestro. Me parece que es una de las series top que he visto. Me parece que han hecho una cantidad de capítulos justa y eso es valorable', contó. Por su parte, Carolina Schwartz, gestora y crítica de arte, aclaró que si bien no pudo todavía terminar de ver la saga completa, hasta ahora le parece impactante. 'Sigo todas las premiaciones y me pareció una justa ganadora, por el papel de la actriz protagonista (Sarah Snook) y su personaje es muy interesante. Muestra esa ambición, dispuesta a conseguir todos sus objetivos como sea. Es un rasgo que siempre está en personajes masculinos, pero aquí en ella es un costado muy bueno. Es una historia atrapante, de ritmo rápido, con varios conflictos a la vez y de rápida solución. Si arrasó con los premios de la televisión es por esto, es la serie favorita del momento', opinó.



Finalmente, Matías Peralta, músico y comunicador social, sostuvo que el éxito de la serie se debe a 'una trama compleja y bien elaborada que permite abordar vínculos familiares disfuncionales y los conflictos de poder que pueden llegar a existir en el mundo empresarial. Los personajes también están muy bien desarrollados, generan intriga y además tienen relaciones complicadas y eso siempre da curiosidad y agrega profundidad a la historia'. También, habló sobre los temas tratados, como la ambición desmedida, la falta de ética en los negocios y el tráfico de influencias en los medios. 'Resulta atrapante para la audiencia contemporánea. Además cuenta con un elenco de muy buena calidad y sus actuaciones resultan convincentes. Logra equilibrar con exquisitez el drama con momentos de humor negro', resaltó.



En síntesis, todos coincidieron en que estos elementos hacen que Succession se merezca todos y cada uno de sus laureles. Y se convierta, de paso, en un buen plan para "maratonear' este verano.