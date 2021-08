FOTO Daniel Arias

El año pasado, Ignacio Ontiveros tuvo su primer certamen internacional, el "XXXI Concurso de guitarra Souza Lima', en Brasil, y fue un debut con el pie derecho, porque concluyó con un primer premio para él. A raíz de esa intervención es que este año le llegó una invitación para concursar de manera virtual en aquel país, esta vez en el "XV Concurso de Guitarra de CMVL da FITO, San Pablo', que finalizó el 6 de agosto y con idéntico resultado. Preludio N 3 (Heitor Villa-Lobos), tema obligatorio; y Mov. 1 de la Sonata Op. 15 (Mauro Giuliani) y Sonatina Meridional, Campo (Manuel María Ponce), elegidos por él, son los que ejecutó ante el oído atento de Alberto Guedes, Fábio Bartoloni, Maria do Carmo Amaral y Rafael Salgado, el jurado. "Son piezas bastante fuertes, difíciles, que requieren bastante práctica, y las elegí para tratar de mostrar lo que había desarrollado', dice con modestia y muchas ganas de seguir creciendo. Bien podría decirse que ni la pandemia ha detenido a este alumno de cuarto año de la Industrial, que dedica muchas horas a prepararse en repertorio clásico y popular con un "gran equipo' -como llama a los pilares de su carrera: la Escuela de Música y sus maestros particulares André Espíndola, Marcelo Villegas y Juan Almada- y a seguir buscando oportunidades.



"He estado participando de concursos y a full con la guitarra buscando lugares para tocar, un poco limitado por la pandemia, pero sin dejar de trabajar. Estoy tratando de participar en lo que más pueda para aprender y que la gente me conozca', contó el muchacho que, en ese camino, estuvo por ejemplo en el ciclo de conciertos internacionales Guitarra Joven 2021 y Kitharodia on line 2021. Y además se alista para la final de otro concurso, en Buenos Aires, adonde ejecutará Triunfal, de Piazzolla; y la Sonatina Meridional.



Pero si hay algo que ahora le hace latir más fuerte el corazón al ascendente intérprete es una invitación que viene de Manhattan, Nueva York, para dar tres conciertos y audicionar en la Universidad de Hunter College; que llegó de manos del Dr. João Luiz Rezende (dos veces nominado a un Grammy Latino, miembro del Dúo de Guitarras Brasil, titular de guitarra y música en Hunter y Stony Brook University). "Tengo muchas ganas de ir, ojalá se pueda concretar', dice Ignacio; y el ojalá tiene que ver con el factor económico. Si bien hasta ahora no ha recibido ninguna asistencia, cuenta su papá que desde la Secretaría de Cultura de la provincia le dijeron que buscarán alguna manera de ayudarlos.



"Cada vez estoy más seguro de querer la música. Para poder vivir de esto tenés que tener mucho nivel y a mí estas oportunidades me incentivan a querer seguir tocando la guitarra y dedicarme al arte', se ilusiona Ignacio.