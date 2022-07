Después de consagrarse como los mejores de Cuyo en la clasificatoria 2022 disputada en el Teatro Sarmiento el último domingo, MRN, Pelin y Nekro, continuaron normalmente con sus vidas cotidianas. Las rutinas en sus respectivas actividades no fueron alteradas y marchan fluidamente sin vaivenes para ellos. Sin embargo, en el interior de cada uno, los sueños e ilusiones por estar en esa gran final de la Red Bull Batalla Argentina -que se disputará el 23 octubre en CABA- van creciendo a mil revoluciones por minuto. Es que no es poca cosa, se trata de una de las máximas aspiraciones que cualquier freestyler bien puesto y con ambiciones de trascender puede tener, llegar a ser figura.

"Ganarse un lugar en Red Bull es muy importante y sobre todo estar en la Nacional donde compiten los 16 mejores del país. Eso significa muchísimo para cada MC" MRN

A base de puro fraseo, flow y enérgicas improvisaciones, Kusa (que vino de Buenos Aires y le tocó competir en esta ronda) se consagró campeón de la regional de Cuyo, venciendo a MRN en la última batalla. Pelin quedó en tercer lugar y Nekro en el cuarto puesto, sobre un total de 16 competidores. Aunque todavía faltan varios meses que transitar, ellos ya están en campaña y entrenan duro, desde lo emocional y desde lo físico para dar lo mejor en este nuevo reto que les queda por delante. DIARIO DE CUYO estuvo en contacto con dos de los finalistas, que manifestaron su buen ánimo para la gran batalla que les espera.



Lautaro Vega (24), es Pelin APC, artista callejero y vendedor ambulante que emergió de su Caucete natal, pero que se moviliza a todos los rincones de la provincia por sus propios medios para difundir la música urbana en plazas, en calles, en el colectivo... Cuanto espacio público pueda aprovechar, ahí está rapeando. "A esta regional en el teatro la viví de manera única, jamás hubo un evento tan importante como este en San Juan. La batalla de Red Bull es la más importante en el mundo de habla hispana y fue increíble estar presente, así que di lo mejor de mí y lo que más contento me pone es que los que vamos a la final somos muy amigos entre nosotros. Más no puedo pedir", dijo Pelin.

"Es un arte que me da la libertad de expresión que necesito. Llevo más de diez años practicando (...) cuando conocí este arte, me atrapó y nunca más lo dejé" Pelin

Escuchando, intentando, jugando y aprendiendo, así fue transitando su camino y haciendo que el freestyle sea parte de su vida diaria. "Lo hago a mi manera, es un arte que me da la libertad de expresión que necesito. Llevo más de diez años practicando, no recuerdo cómo fue que me atrajo la primera vez, pero cuando conocí este arte, me atrapó y nunca más lo dejé", afirmó el caucetero.



Pelin resaltó el momento de crecimiento social y cultural que está teniendo el freestyle sanjuanino. Incluso, advirtió que gracias a estos eventos, se van ramificando actividades que trascienden la arena: "Están surgiendo periodistas, fotógrafos y presentadores dedicados a este tipo de competencias. Las puertas se abrieron y no para de crecer, además, el público se dio cuenta que ya va a ver un gran espectáculo para toda la familia. El nivel de los chicos es altísimo, de parte de todos los competidores, podría haber ganado cualquiera. Ojalá puedan venir más eventos a la provincia", opinó.



MRN, es el nombre artístico abreviado de Martín de los Ríos (22), ejercita el freestyle desde 2015 y empezó a competir en el circuito local en 2016, en las plazas como Aberapstyle. Anteriormente tuvo una participación en Leone con Free, organizada por Paulo Londra en la ciudad de Córdoba, donde salió campeón nacional de ese torneo. Al recordar lo vivido en el teatro, MRN expresó: "La verdad que fue hermoso ver tantos sanjuaninos en un evento de freestyle, vivirlo como una fiesta en la cual ganamos todos. Ganarse un lugar en Red Bull es muy importante y sobre todo estar en la Nacional donde compiten los 16 mejores del país. Eso significa muchísimo para cada MC".



Como en toda competencia, MRN considera que cualquiera tiene posibilidades de llegar a la cima, pero "depende el día de cada rapper, aunque yo creo que podremos llegar lejos".



Que el freestyle tenga un lugar o un espacio de visibilidad como el Teatro Sarmiento, para ellos representa un cambio significativo. El mérito es el empuje que viene haciendo año tras año esta comunidad de artistas urbanos, contribuyendo a que la escena tome más fuerza competitiva y que empiece a ser notoria ante los ojos de productores de los grandes torneos, como en este caso, Red Bull.



Los 15 clasificados para la final nacional de Red Bull Batalla son: CTZ, Dybbuk, Jesse Pungaz, Ritter (quienes lideraron la Regional de Buenos Aires); Mecha, Exe, Barto, Naista (que lograron sus pases en la Regional de Córdoba); Kusa, MRN, Pelin y Nekro (clasificados en la Regional Cuyo); Jaff, MP y Wolf (los puestos 2, 3 y 4 de la final argentina 2021). El último lugar disponible para la definición nacional se decidirá de forma online con el voto de los fans.



DATO

El 7 de julio abrirá la votación en la web para elegir entre los MC's que alcanzaron los cuartos de final en las tres regionales. Quien consiga más votos completará el cupo de los 16 para la final argentina.