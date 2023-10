En un mano a mano con Rodrigo Lussich para Socios del espectáculo (El Trece, a las 10.30), Susana Giménez reveló qué debería cambiar en la Argentina para que ella decidiera volver al país. "Si se van los K, ahí sí que me mudo", aseguró, entre otras cosas.

El conductor del ciclo de El Trece viajó a Punta del Este para entrevistar a la diva en el marco de la promoción de su obra de teatro, La piel de Judas, con la que se despedirá de las tablas.

En esa nota, Lussich le preguntó si miraba noticieros, a lo que Susana contestó: "Todos los días a las 8 me siento a ver todo y sufro muchísimo".

Luego, Rodrigo quiso saber: "¿Qué te pasa con los realites? Sos fanática de Los 8 escalones, ¿es cierto?".

"Sí, me encanta, me encanta. A mí los programas de preguntas y respuestas me gustaron siempre", expresó la conductora.

"¿Pero los que son de baile, de canto?", le repreguntó el compañero de Adrián Pallares a la actriz. "No, eso no", sentenció ella.

Luego, el periodista quiso saber cómo estaba la relación con Marcelo Tinelli: "¿Cómo estás? ¿Hablás?". "No, pero si nos encontramos sí. Nos encontramos acá en una fiesta en la inauguración de un boliche, arriba de un hotel, estaba con sus chicos, estaba bárbaro", precisó respecto a un evento en el que se cruzaron a fines de 2022 con el conductor del Bailando 2023.

"¿Vas a volver a Buenos Aires?", preguntó entonces Lussich, a lo que Susana respondió que sí. "¿De qué depende?", quiso saber él.

"De que se vayan los K, ahí sí me mudo", sentenció la diva muy fuerte contra el oficialismo en la Argentina.

"¿Y si no, te quedás (en Punta del Este)?", le planteó la otra opción el conductor del ciclo de espectáculos de El Trece.

A lo que la conductora respondió: "Me quedo, voy y vengo, pero no trabajo". "Yo vuelvo a Argentina, es mi país y me encantaría", explicó.

"Argentina me dio todo y me lo sigue dando, yo no le estoy dando un cachetazo a la Argentina, es mi país y lo amo, y yo sé que la gente me ama y me escucha, pero no estoy de acuerdo con cierta política, con que me saquen el 70% de lo que gano", amplió sobre los motivos de por qué no se instalaría en el país mientras gobierne el kirchnerismo.

Susana Giménez ya había revelado su voto para estas elecciones

El 22 de octubre se elegirá presidente en la Argentina y la diva ya adelantó su voto el martes por la noche en LAM (América, a las 20).

En una entrevista ese programa, Ángel de Brito le preguntó si iba a viajar al país desde Uruguay para sufragar y por quién lo haría.

"Voy a votar, por supuesto", adelantó la conductora respecto a que no se iba a perder la jornada electoral en su país de origen.

Luego expresó que quiere ver a la candidata de Juntos por el Cambio consagrada como presidenta: "Patricia (Bullrich) para todo el mundo".