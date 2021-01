Susana Giménez pasa su cumpleaños número 77 en Uruguay, donde se instaló en mayo del año pasado cansada de la cuarentena interminable. Aunque días atrás estuvo en Miami rodeada de amigos, esta vez eligió celebrar en La Mary, su chacra de Punta del Este, donde está acompañada de sus adorados perros.

Parece que esta nueva vuelta al sol le sirvió para deshacerse definitivamente del “look aislamiento”, y se mostró con un traje de baño enterizo con un hombro al descubierto que le quedó espectacular. Sin embargo, en las redes no la perdonaron y ya la acusaron de haberse pasado de la raya con los retoques.

Divertida, la diva comentó: “Un poco de make up, un buen traje de baño, antejos, sombrero... Rita casi no me reconoce. Para la próxima prometo sumar la peluquería”.

Las chicanas sobre su piel de porcelana no se hicieron esperar. “Susana es una reina. Y si, el photoshop es un poco mucho”, “Amo el exceso de photoshop que le ponen a Susana Giménez que hasta le borran las arrugas de las manos. Diva soñada”, “El photoshop y el make up hacen milagros en Susana. De todas maneras está muy bien”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

La rubia también recibió muchos mensajes cariñosos. Pablo Lescano por ejemplo, el líder de Damas Gratis, le dijo que sus postales estaban “ATR”. Ángel De Brito no se quedó atrás: “Su majestad”. Wanda Nara, desde el frío parisino, quedó en shock al ver las imágenes, y expresó: “Qué bomba divina”. Natalia Oreiro también le remarcó que la veía fabulosa: “Estás hermosa”.

Luego de recibir el 2021 en Estados Unidos, Su volvió a Uruguay con la intención de no volver a salir del país por un buen tiempo, o hasta que se aburra. Es por eso que su cumpleaños lo celebrará rodeada de sus seres queridos en Punta del Este, y sus tan amadas mascotas, que ya la saludaron con sus travesuras.

Antes de trasladarse a Miami, la diva de los teléfonos había dado que hablar por un video en el que se besaba y abrazada con sus empleadas domésticas. A pesar de que muchos le recriminaron que eso no se puede hacer debido a la pandemia -para evitar el contagio de coronavirus-, otros la felicitaron por su humildad, y por considerar al personal como parte de su familia.