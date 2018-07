A diferencia de otros años en los que está afuera del país, en Miami o en Punta del Este, por ejemplo; este 20 de julio Susana Giménez (74) regresó Buenos Aires desde Uruguay para celebrar el Día del Amigo con su íntimo amigo Cacho Castaña (76).

En detalle, la diva de los teléfonos fue el viernes a Café La Humedad, el bar que el cantante de tangos tiene en Boedo, y se convirtió en la atracción de la noche. Pero, además, la figura protagonizó una delirante "conferencia" de prensa que duró apenas unos minutos.

Junto a su inseparable amiga, Teté Coustarot (68), la conductora arribo al café concert pasadas las 22 y en la entrada fue sorprendida por decenas de periodistas que esperaban su llegada.

"Susana, Su, por acá, te esperamos acá", se escucha decir al movilero de Implacables (El Nueve, sábados y domingos a las 20) al comienzo de la nota y mientras otros de sus colegas le pedían a la presentadora más famosa del país aunque sea "dos minutitos" de exclusividad.

En medio de tanto alboroto, finalmente Susana accedió a responder algunas preguntas antes de entrar al restorán de Cacho, donde la esperaba el cantante junto a Nacha Guevara, entre otras figuras locales.

Sin embargo, la paciencia de la estrella de la televisión argentina se terminó casi al comienzo de la improvisada "rueda de prensa" debido al absurdo interrogatorio que le hicieron los movileros que hacían guardia en el lugar.

"Susana, ¿te llamó Mirtha Legrand por el Día del Amigo?", fue la primera pregunta que le hicieron a la blonda más famosa del país. "Sí, sí, nos hablamos por teléfono", respondió. "¿Y Marcelo (Tinelli)?", quiso saber otro cronista. "No", contestó la diva y casi de inmediato recogió el guante.

"Les voy a decir una cosa: estoy harta de las cosas que preguntan ustedes. Yo no hablo de los demás, no me gusta, no quiero", indicó Susana casi a los gritos y con cara de pocos amigos.

En ese preciso momento, el movilero de Implacables fue por más y le preguntó a la conductora si Luis Miguel la había llamado para saludarla por el Día del Amigo.

Entonces, la estrella reaccionó de una manera inesperada. "¿Pero qué te pasa?", exclamó la Su, quien también explicó que el Rey Sol es su "amigo" pero no la llama por teléfono.

A partir de esa disparatada pregunta, la diva decidió dar por terminada su "conferencia de prensa" en plena vereda de Boedo y comenzó a abrirse paso entre las cámaras. Pero se produjo el caos: los noteros comenzaron a abalanzarse sobre ella, quien al grito de "atrás, atrás" y pidiendo "socorro" logró escabullirse entre la multitud.

Según contó Teté, la salida la organizó Dany Mañas (productor teatral y amigo de ellas). "Fuimos a ver a Nacha con Cacho a Café La Humedad. Fue muy lindo. El show es fantástico. Habíamos comido antes en casa. Vinieron Susana, Mario Massaccesi y Celia Sofovich, entre otros", contó la ex modelo y conductora.

Además, Teté contó que en su casa, cenaron carne con soufflé y ensalada". "A Cacho lo vimos muy bien. Fue muy emotivo y bastante íntimo. ¡Fue un lindo broche para el Día del amigo!", completó la íntima amiga de Susana.

Fuente: Clarín