En medio de dudas sobre la participación de Érica Rivas en la obra de "Casados con Hijos", el pasado domingo Susana Giménez recibió en su programa a todo el elenco de la producción con la llamativa ausencia de la actriz que supo interpretar a María Elena.

Anunciado el estreno para junio del 2020 en el Gran Rex y con entradas en preventa, la vuelta de la familia Argento es uno de los sucesos más esperados para los televidentes argentinos. En formato de obra de tatro estará dirigida por Guillermo Francella, quien interpretará a Pepe.

El elenco original conformado también por Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato y Marcelo de Bellis está confirmado pero todavía restan especulaciones sobre la participación de Rivas. En el último programa, la diva de los teléfonos tuvo como invitados especiales a casi todo el staff de la producción.

La esposa de Michael Bublé participó por video llamada, pero Rivas no apareció de ninguna forma. Su ausencia también estaba asociada a la relación de la ex vedette con Ricardo Darín y su cruce con la protagonista de "Relatos Salvajes", que no había sido convocada por el programa en cortecía con el actor.

Sin embargo, la "Su" se encargó de desterrar todos los rumores: "Especulan por cualquier cosa". Abordada por la prensa, aclaró: "Érica está en Brasil".

Además, fue consultada si la invitación fue abierta a todo el elenco y ella respondió: "Por supuesto, ¿qué crees que voy a discriminar? Ustedes especulan por cualquier cosa. Es una boludez eso".

"Lo de Ricardo ya pasó. No sé lo que dijo. Yo lo conozco a Ricardo, sé que es una persona maravillosa y es un compañero de trabajo ideal, generoso", concluyó.