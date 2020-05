Justo un día antes del allanamiento de la clínica de Rubén Mühlberger, Susana Giménez había estado allí. En una entrevista con Gente, la Diva contó como fue su experiencia con el doctor de los famosos. “Estoy sorprendidísima con todo lo que estoy escuchado”, manifestó.

Susana dijo que nunca se inyectó nada: “Con el terror que le tengo a las agujas… ¡Pero si no tengo ni venas! Soy un desastre para eso”. Además dijo que tomó las “antivirales” (que el doctor promocionaba como anti-COVID): “Me explicó que aumentaban las defensas, pero tomé una y las dejé por ahí!”, comenta. “¿Para qué más? Yo ya tengo mi combo personal de las mañanas: Vitamina C, Total Magnesiano, Omega 3…”.

Además declaró: “Yo quedé muy impresionada después de mi experinecia con Rímolo. Había ido para perder un poco de peso y me dio pastillas. Cuando tomé la primera y ú-ni-ca, la presión me subió a mil y terminé en el Fleni. Las mandaron a analizar y descubrieron que tenían Fenilpropamilamina (antetamina). ¡Desde ese día me juré no volver a tomar ninguna pastilla más!”.

Susana Giménez iba a la clínica de Mühlberger una vez por semana. La diva contó: “Su secretaria siempre me llamaba y me decía: ´el doctor quiere que vuelvas, ¿qué otro días podés?´ Él siempre se mostró como un tipo encantador”.

“Cada vez que me veía me decía ´anoche vi tal o cual película tuya y pensaba ´¡qué mujer, qué mujer!´ Era amoroso, me tomaba de la mano y repetía ´todo lo pienso para vos, Su. Mandé a traer una máquina especial de Montecarlo para que quedes espléndida”, manifestó la diva.