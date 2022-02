Acostumbrada al glamour más brillante del mundo, Susana Giménez sorprendió con la particular elección para celebrar una nueva vuelta al sol y festejar a lo grande su cumpleaños número 78.Tras los rumores de un viaje a Miami (Estados Unidos) la diva optó por otro destino de características opuestas.

Se especuló en demasía sobre qué tipo de idea rondaba en la mente de la animadora para esta fecha única, emotiva y feliz. En ese sentido se consideró la posibilidad de una velada grandilocuente en su chacra en Punta del Este (Uruguay) así como se habló de una reunión en su piso en la ciudad estadounidense.

Así celebró su cumpleaños número 78 Susana Giménez pic.twitter.com/sjmO31Mhyh — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) January 31, 2022

No obstante, de manera llamativa Susana se sumergió en una propuesta diametralmente antagónica. Sí, la diva se seleccionó un punto muy agreste de Colombia y sobre todo un tipo de hotelería lejana a las cinco estrellas, dado que se instaló en un glamping en medio de la vegetación.

Así, Giménez compartió en sus redes sociales el almuerzo muy extraño que disfrutó para su cumple, dado que se trató de una mesa arriba de una balsa flotante en un lago. “Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha”, contó.

En cuanto a las características de la habitación, Susana filmó su balcón y el interior de ese dormitorio, que lucía muy bonito, pero diferente a un hotel de jerarquía. Justamente, en ese posteo en sus plataformas digitales aportó detalles.

“Llegamos de comer y esta es mi terraza. Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. Esto está prendido, el yacuzzi con agua caliente. Tengo un fuego también prendido por si me quiero tirar ahí -un living al aire libre- a hablar, a tomar un vino o lo que sea”, narró.

Hasta que transmitió uno de los detalles de esta escapada que no le agradaron para nada: “El vino es lo único que no me gustó de Colombia, o del hotel pero en realidad es en todos lados, donde vamos a comer no hay buen vino, son argentinos casi todos pero no son muy buenos, son muy fuertes, siempre te duele algo”.

Fuente: Paparazzi