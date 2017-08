Jorge Rial contó en Intrusos que la producción de Susana Giménez está negociando la visita de Cristina Kirchner a su programa.

“Me cuentan que estaría negociando por intermediarios Cristina Fernández de Kirchner para ir al programa de Susana. En este momento hay dos intermediarios, uno político (amigo de la diva) y otro artístico“, arrancó diciendo el conductor.

“Cristina está dispuesta. Están tratando de convencer a Susana”, agregó, recordando que la diva de los teléfonos suele realizar duras declaraciones contra la exmandataria.

El periodista contó que la condición que puso la expresidenta es que la entrevista sea grabada. Cuestión a la que la diva se niega.

“Las charlas están en pleno desarrollo”, aseguró Rial, quien destacó que “Susana quiere que la entrevista sea en vivo y con libertad para preguntar”.

Además, la diva querría que Cristina, antes de ser entrevistada, pasara por el sketch de la empleada pública. De ese modo, podría incluso ser parte de la visita Fátima Florez, una de las imitadoras de la ex presidenta más famosas de la Argentina. Pero Cristina no vería con buenos ojos la posibilidad de ser parte del paso de comedia. "No quiere a Gasalla", sentenció Rial.

Sin definiciones y en plena negociación. Así están hoy las cosas.¿Se concretará la visita de la ex presidenta a lo de Susana?