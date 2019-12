"Susana Giménez dijo ‘no quiero a Érica Rivas en mi living´", confirmó el periodista de "Intrusos", Guido Záffora, en el programa que conduce Jorge Rial por la pantalla de América.

La información fue disparada horas después de que el elenco de la sitcom que desembarcará en teatro en el 2020 se sentó en el programa de la animadora.

Allí estuvieron Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis.

Lo raro es que de forma oficial confirmaron a Érica un día antes y a través de una gacetilla de prensa que decía: "CONFIRMADO: ELENCO COMPLETO PARA "CASADOS CON HIJOS" TEATRO GRAN REX: Guillermo Francella, Florencia Peña, Erica Rivas, Luisana Lopilato, Dario Lopilato y Marcelo de Bellis".

Recordemos que Rivas manifestó sus dudas ante el regreso de la sitcom por el tipo de humor que se hacía en la tira original y dijo que iba a sumarse una vez que lea los nuevos libretos.

“Ella no quería firmar, tuvo una reunión con Florencia Peña sobre cómo se iba a tratar el feminismo en la obra. Ahora, ¿por qué Erica no fue de Susana? No fue por un viaje ni por su cumpleaños. El tema es que alguien dijo ‘que esta chica no venga’”, añadió.

Jorge Rial terminó de redondear la información: la baja a Érica se debe a la amistad de Susana con Ricardo Darín. Rivas, junto a Valeria Bertuccelli, ex compañeras de el actor en "Escenas de la vida conyugal", hablaron de malos tratos y pésima relación laboral.