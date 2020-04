Susana Giménez se consagró como una gran diva de la televisión por su estilo descontracturado, su inocencia y su carisma. A lo largo de sus más de 30 años en el aire, generó algunos de los momentos más divertidos de la pantalla chica.

En su cuenta de Instagram, la conductora recordó una error que cometió en medio de una entrevista con un hombre sanjuanino que había nacido con anatomía femenina y había cambiado su sexo mediante una cirugía.

En el inicio de la conversación, Susana se confundió y terminó haciendo un papelón. “¡Qué valiente cuando fuiste a hacerte eso! Porque, para un hombre, en realidad... En el momento en que te dormías vos sabías que te iban a cortar... los testículos. ¿No?", consultó la diva y enseguida se percató de su furcio.

“No, no me sacaron a mí: a mí me implantaron testículos. Yo tenía cuerpo femenino”, le explicó el hombre a la figura de Telefe. En ese instante, ambos estallaron de la risa.

"¿Cómo puedo ser tan distraída?", reflexionó la estrella en la descripción del posteo en Insgratam. Claramente, Susana se toma todo con mucho humor. ¡Qué perlita!

Fuente: TN