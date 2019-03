Susana Giménez ofreció una entrevista en el primer programa de El espectador, el ciclo conducido por Ángel de Brito en Radio CNN. Lejos de esquivar el tema, la diva aseguró que la Argentina está viviendo "un momento especial. Arde la gente, hay crisis y no alcanza la guita", aseguró. Aunque al ser consultada sobre cómo ve al gobierno de Mauricio Macri, fue contundente: "Antes del peronismo, prefiero cualquier cosa".

"Yo creo que todo lo que está haciendo va a rendir sus frutos en algún momento", dijo Susana y agregó: "La gente está como loca, se enoja por cualquier cosa, se insultan. Hay algo... Argentina nunca fue así. La gente era muy educada, teníamos un nivel muy alto de cultura ".

Luego, De Brito le preguntó si continuaba apoyando a Macri de cara a las próximas elecciones, Susana lo dejó en claro: "Sí, por ahora sí. No sé quiénes se presentarán. Pero yo lo apoyo siempre, creo que es lo mejor para la Argentina. Pero no quiero que el pueblo pague los costos de todo lo que hicieron los demás".

La diva aclaró que aunque tiene una relación de amistad con el Presidente, no volverá a invitar a Macri a su programa "porque no es el momento". Y se la jugó con un pedido: "Que no haya un aumento más. No por mí, por la gente. A nosotros nos matan con todos los impuestos. ¡Es increíble!".

Al mismo tiempo, Susana se mostró lapidaria con el gobierno de Nicolás Maduro. "Veo que hay 62 muertos en Venezuela por el apagón de este mamarracho ridículo asesino que está en el poder, y no puedo creer que no lo saquen. No puede hacerse dueño de un país y destrozarlo", lanzó.

Y siguió: "Vi que una señora llegó al hospital con su hija en brazos de 19 años. Y le dijeron que no la podían atender porque no tenían luz. Está loco ese hombre, es un mamarracho, desde que hablaba con los pájaros está loco, basta".

En cuanto a su regreso a la televisión, Susana aclaró que no tiene la intención de hacer programas especiales como el año pasado. En cambio, buscará volver con su formato habitual de los domingos. "Apunto al entretenimiento, como siempre. A una gran nota... Si viene alguien (extranjero) fantástico o si pasa alguien coyuntural; juegos, eso es lo que quiero hacer".

"No he sido violada, no he sido abusada, no me dieron droga. No es mi caso el de Luis Miguel”, dijo cuando fue consultada por su serie, que contará con la producción de Gustavo Yankelevich. Susana aclaró que no está muy cerca de la realización del proyecto, pero sí tiene una condición: "Lo que sí quiero es elegir absolutamente yo a los protagonistas".