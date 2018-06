El domingo pasado el público tuvo la posibilidad de votar para que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio Argentinas (APTRA) hiciera entrega del primer Martín Fierro de la Gente, disputado entre diez famosos. Susana Giménez fue la ganadora, imponiéndose sobre Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, Jorge Lanata, Nicolás Repetto y otras personalidades.

La diva de Telefe, además de sus tres premios para su programa, se quedó con el galardón que votó el público a través de sus teléfonos.

Cuando se subió al escenario, le preguntó a Luis Ventura, presidente de APTRA, con qué porcentaje había obtenido el premio. El periodista le respondió que había pedido explícitamente que no se divulgaran los números en la ceremonia, por respeto a los demás participantes.

Al parecer, a la conductora le importa mucho el voto de la gente. Así lo demostró un nuevo blooper tecnológico: realizó sin querer una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram.

Fueron unos pocos segundos, en los que expone los números del Martín Fierro de la Gente y critica a Tinelli, además de hablar de Mirtha.

"Tinelli no es querido", le dice a la diva un hombre que se encuentra a su lado. "No, no es querido -responde Susana-. "Salió segundo con Mirtha con 15 puntos. Yo tenía 41″.

El video fue rápidamente borrado de la red social, aunque luego fue emitido por el programa Los Ángeles de la Mañana. Ella, hasta el momento, no se ha manifestado al respecto.

Fuente: Teleshow