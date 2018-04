Susana Giménez protagonizó, en el 2015 y con gran éxito, la comedia Piel de Judas en el Teatro Lola Membrives. Comenzó el 19 de marzo y culminó el 25 de octubre de ese año y, salvo algunas semanas de invierno en la que no tuvieron funciones, llenó de público en cada una de las funciones. Claro, habían pasado 24 años después de su última presentación en las tablas, por eso muchísimos fanáticos no solo querían verla en el escenario, sino que además la esperaban cada noche a la salida, hiciera frío calor en la calle.

El año pasado la diva regresó al teatro, pero esta vez como productora junto a Gustavo Yankelevich de Sugar, el musical que ella había encabezado con muchísimo éxito en 1986, también en el Lola Membrives. En la nueva versión la protagonista fue Griselda Siciliani, aunque en esta segunda temporada decidió bajarse del espectáculo y la reemplazó a partir del miércoles Laurita Fernández.

A muchos les llamó la atención que, tras la partida de Griselda, Susana ya no esté en la marquesina del espectáculo, como si hubiera decidido marcharse junto a la ex de Adrián Suar. Sin embargo los rumores se terminaron en pocos minutos.

"En realidad Susana no está desde comienzos de año, porque ya estábamos trabajando en nuevo proyecto y decidimos que no este en la publicidad de Sugar, solo en el teatro", le dijo Gustavo Yankelevich a Teleshow.

Ante la pregunta de si continúa siendo socio de la diva, el productor y ex Director de programación de Telefe, respondió: "Si por supuesto, qué bueno que me lo pregunten, para que no digan cualquier cosa".

Para finalizar, Gustavo explicó que por el momento no puede contar detalles de la nueva obra que hará el próximo año Susana, pero sí pudo adelantarle a Teleshow que será "una comedia de texto".