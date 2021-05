La actriz, cantante y ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Susana "Tana" Rinaldi cargó con dureza este miércoles contra Viviana Canosa y sus destempladas declaraciones en pos de generar rating.

"Canosa es una pelotuda" dijo sin medias tintas la Tana entre risas en diálogo con AM530 y completó: "Habla como si tuviera 15 años".

"La verdad no se le puede decir otra cosa que '¿por qué no te vas a cagar nena?', la verdad hay que terminarla con estas cosas, mirá yo ya tengo 84 pirulos, veo las cosas desde otro lado, entonces ni me gasto en decir nada ni en darle credibilidad a gente a mi modesto criterio no la tiene, no me interesan para nada esos personajes" señaló Rinaldi.

La Tana también cargó contra la presidente del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich a quien acusó de no tener en cuenta a los demás y siempre actuar en beneficio propio.

"Bullrich (a quien conoció durante sus años de militancia en los '70) fue siempre muy mandona y como persona siempre ha habido dentro de ella mucho 'yo, yo, yo' y nada del 'otro, otro, otro", dijo.

Y advirtió que "en realidad ella no ha cambiado mucho, lo que llama la atención porque la vida sí cambió y a ella es como si no la hubiera tocado de cerca. La verdad es que nunca me ha interesado lo que tiene para decir, no me importa nada lo que tenga para decir".

Fuente: Minuto Uno