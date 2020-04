Susana Giménez, reconocida defensora y amante de los animales, sorprendió al contar que decidió devolver a Rita, una perra que había comprado a un criadero a comienzos de abril y con la cual iba a pasar la cuarentena. "Me mordía tanto que estoy deshecha", aseguró.

"Desgraciadamente hoy la perrita volvió al criadero porque me mordía mucho. Me mordía tanto, tanto, tanto que estoy deshecha. Los brazos no los puedo mostrar y tengo las piernas ensangrentadas", le explicó la conductora a Santiago del Moro durante una entrevista para el programa Juntos podemos lograrlo (Telefé).

"Le estaban saliendo los dientitos de abajo y entonces necesitaba mordillo. Teníamos de todo acá pero le gustaban mis brazos”, agregó Susana. Asimismo explicó que dentro de unas semanas volverán a traérsela. "Me volvía loca", completó.

Con motivo de Pascuas, días atrás la diva publicó una foto de Rita sobre la cama y detalló: "No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira de la cama todo el tiempo".

Giménez le dio la bienvenida a la perra el 9 de abril. En un video que compartió en su cuenta de Instagram se la pudo ver en la entrada de su casa en Barrio Parque vestida de entrecasa con el animal en sus brazos. "Vamos a pasar juntas lo que queda de cuarentena jugando, dándole de comer, enseñándole todo hasta que podamos viajar a ver a sus hermanos que están esperándonos en 'La Mary'", precisó en ese momento.

Fuente: TN