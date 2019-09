Susana Giménez usa poco sus redes sociales, muchas veces publica fotos preparadas y otras por error. Pero, lo que siempre hace es chusmear la cuenta de otros famosos y mandarles mensajes como si fueran una conversación privada.

Esta vez la diva quedó estupefacta ante una publicación de Ricky Martin y no dudó en mandarle un mensajito. “Ricky you are beatiful as ever, love u”, le escribió Su al cantante boricua en inglés. “Ricky estas hermoso como siempre, te amo”, es español.

En la foto, Ricky aparece sin remera, con medio cuerpo al aire libre y una toalla en su cuello posando arriba del capó de un auto. "Grandes cosas están llegando", anunció junto a la imagen.