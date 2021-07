Darío Barassi se aplicó la segunda dosis contra el Covid-19, pero tuvo algunas complicaciones comunes derivadas de la vacuna que llevaron a la suspensión de las grabaciones de “100 argentinos dicen” (El Trece).

El lunes por la mañana, el conductor acudió al centro de vacunación para completar el esquema de AstraZeneca. Horas después, Darío fue a “Los ángeles de la mañana”, donde se lo notó incómodo pese a la buena onda que le puso a un divertido juego que armó con las panelistas de Ángel de Brito.

A Darío Barassi se lo escuchó raro, algo que llamó la atención de Ángel de Brito, quien le preguntó si se sentía bien.

“No estoy bien. Me vacuné recién. Me dieron AstraZeneca”, contó al aire. Después, el actor bromeó: “Qué cosa que lo llamen a Monchi (Balestra) cada vez que estoy mal. Un beso, Monchi”, comentó Darío en tono de chiste sobre su anterior suplente.

Y confesó sobre su salud: “Chicos, la voz se esta yendo. Siento fiebre, siento que estoy sudando”.

Finalmente, de acuerdo con Exitoína, la producción de “100 argentinos dicen” se vio obligada a frenar las grabaciones pautadas para este lunes porque el conductor se quedó afónico. Una vez que esté en condiciones se retomará el programa de entretenimiento.

Darío Barassi: “Me golpeó la vacuna”

A través de sus historias de Instagram, Darío Barassi quiso llevar tranquilidad a su público y aclarar que no se contagió otra vez de Covid-19, como se dijo en algunos portales.

“No volví a tener Covid. Todo lo contrario. Me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho. Me hisopé tres veces siempre negativo y finalmente me dieron felizmente mi segunda dosis de Astra”, insistió el conductor.

“Ayer me golpeó la vacuna. Mi cuerpo gigante pedía acostarme y me quedé sin voz. Ya hoy (martes) amanecí mucho mejor”, aseguró el sanjuanino Barassi