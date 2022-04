El recital de esta noche de La Renga, segundo de los tres previstos en el Estadio Único Diego Armando Maradona para presentar “Alejado de la red”, fue suspendido y se reprogramó para el sábado 7 de mayo, debido a un fuerte estado gripal de Chizzo, voz principal del grupo.



Desde las redes sociales de la popular banda oriunda de Mataderos, se informó que "desde la noche de ayer el Chizzo se encuentra con mucha fiebre y dolor de garganta. Por eso el banquete previsto para esta noche, lamentablemente se pasa para el sábado 7 de mayo, dónde encontraremos 'el consuelo para nuestra locura'. Las entradas de hoy son válidas para la nueva fecha".



La dolencia del cantante de La Renga se produjo en sintonía con vecinos del estadio quienes habían presentado quejas y hasta se había previsto la suspensión de clases en las escuelas de la zona, algo que finalmente no ocurrió y que no generará problemas en los conciertos sabatinos.



Asimismo por el momento no corre peligro el show del sábado venidero en el estadio provincial ubicado en la intersección de las avenidas 25 y 32 de la capital bonaerense.