Con tan sólo 28 años, Javier Villegas tiene una destacada trayectoria como solista de piano y sumará esta tarde un nuevo logro luego de convertirse en el primer pianista sanjuanino en ofrecer un concierto en el CCK en Buenos Aires, invitado por la Alapp Argentina (Asociación Latinoamericana de pianistas pedagogos) para el ciclo Clásica joven.



El joven prodigio admitió que la convocatoria lo tomó por sorpresa y que aceptó de inmediato. "Recibir esta invitación para tocar en el CCK es importante para mí y para mí carrera. Sobre todo porque es un lugar emblemático en muchos sentidos. Allí van los nombres más destacados de la escena musical actual y el hecho que me hayan invitado a través de Alapp es muy importante. Es un desafío enfrentarse a Buenos Aires, que sabés que todo llega ahí, que es el primer filtro... el hecho de ser del interior y ocupar un lugar de esa envergadura es increíble" comentó a DIARIO DE CUYO el músico que a los 15 años ganó el primer premio del concurso nacional de piano Alberto Ginastera; y por su desempeño académico fue becado tres veces en Salzburgo por Mozarteum y en Suiza por la famosísima Martha Argerich, por nombrar algunas de sus becas.



El concierto de hoy, con obras de compositores rioplatenses entre los que están Alberto Ginastera, Juan Castro y Carlos Florit (el conocido profesor y músico local, nacido en Montevideo) se realizará en el Salón de Honor, la sala dedicada a los conciertos de cámara y piano.



Pero no sólo será el primer sanjuanino en alcanzar las teclas de la prestigiosa sala porteña, sino que también es el pianista joven local que más veces actuó en Europa. Villegas asiente con timidez ante el dato, que confirma.



Para los músicos clásicos, opina, Europa es hacia donde hay que mirar. Consultado sobre cómo se logra gestionar capacitación y conciertos, aclara que en su caso logró buena cosecha tras sus actuaciones anteriores. "Cuando estuve en Europa, parece que dejé una buena imagen, me siento muy feliz de que haya sido así porque siempre fue mi objetivo. Gracias a eso me quedaron muchos contactos y de hecho he recibido invitaciones, quieren que vuelva" adelantó Villegas que estuvo ocho veces en distintos países europeos y todas -asegura- fueron muy importantes.



"Cuando estuve en Salzburgo, las tres veces fui seleccionado entre los mejores alumnos de la clase y pude tocar en la Wiener Saal Mozarteum, es la sala de cámara más importante de Europa. Eso fue muy importante y me abrió muchas puertas" comentó el pianista, que también estudió en Italia y Alemania y habla los idiomas de esos países e inglés.



A la hora de las anécdotas del Viejo Continente, el músico recuerda una, que atesora. Sucedió mientras estaba en el festival de piano que organiza Martha Argerich en Lugano (Suiza). "Fueron dos semanas de una actividad musical diaria y todo el día, con clases, conciertos de los becados y de los maestros que había. Yo estuve casi viviendo con Martha y gente que hoy es lo más de lo más, porque ella tenía un chalet que la municipalidad le había cedido, donde nos alojábamos y todas la noches nos juntábamos para cenar juntos. Un día me enfermé y ella me dijo: 'Ay nene, mira cómo estás, no podés estar así' y me preparó un té de jengibre. Yo puedo decir que Martha Argerich me hizo un té", dice, sonriente, Javier recordando aquello que le pasó cuando tenía 21.



Mientras que volver a Europa para radicarse allá un tiempo es una meta que no deja de perseguir, Villegas ha estado concentrado los últimos dos años en dejar su huella en San Juan. Profesor de piano egresado del Departamento de Música, donde estudió con la pianista Ana Inés Aguirre y luego se perfeccionó con Carmen Piazzini, Nina Tichman, Rolf Plagge, Barry Douglas, Nelson Goerner, Josep Colom entre otros, actualmente tiene el cargo de pianista acompañante dentro de la FFHA de la UNSJ y trata de mantenerse en movimiento con sus proyectos, repertorio e ideas nuevas.



"Esto es como el ejercicio, si estás acostumbrado a un ritmo, de repente parás y no mantenés esos vínculos o la actividad, todo eso se va arrumbando en una esquinita y después es difícil retomar la actividad musical", apuntó Villegas quien agregó que desde San Juan se pueden hacer muchas cosas; que la provincia ha crecido artísticamente y hay buenos músicos que se están formando. "Hoy por hoy se están gestando cosas muy interesantes y en la Cátedra de piano hay chicos con mucho talento. Se está haciendo muy bien trabajo y no sólo para nivel local, sino un trabajo de exportación. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Tratar de innovar en Buenos Aires, Europa o Estados Unidos es muy difícil porque tienen todo. Ahora que he viajado y conocido tomo aquellas cosas para volcarlas aquí", aseguró el pianista que el año pasado gestionó una serie de clases magistrales con el destacado italiano Daniel Rivera como modo de incentivar a los estudiantes a perfeccionarse.



"Yo me siento un privilegiado y siempre lo he dicho. Estoy súper agradecido del apoyo que me han dado y la gente que me ayudó" aseguró Javier Villegas, que lleva la mitad de su vida dedicada al piano; que no imagina su vida sin la música y que invitado a pensar en un futuro se imagina transmitiendo sus conocimientos y viajando por el mundo.



El dato

Ciclo clásica joven. Javier Villegas (San Juan ), Milagros Bosso Galli (Salta). Salón de Honor, CCK. Hoy a las 18 entrada libre y gratuita. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.