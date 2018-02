En pocas horas y con una agenda intensa, concluyó la etapa de audiciones en la cual alrededor de unos 80 jóvenes, de entre 7 a 40 años de edad, se sometieron a una exigente prueba de admisión bajo la supervisión de la profesora de danzas y productora Cuky Maestro con el propósito de conformar el elenco que representará la comedia musical "Wayra, la princesa del viento". Se trata de un espectáculo integral que adaptará, con un lenguaje e identidad local, la versión de la clásica obra animada de Disney "Pocahontas" y cuyo estreno está previsto para julio de este año.



Después de una convocatoria realizada en redes sociales y el envío de material audiovisual por parte de los postulantes, ayer tuvo lugar la etapa de preselección en el Teatro Sarmiento. Desde temprano, los niños y jóvenes, acompañados por los familiares se presentaron y mediante turnos y llamados ingresaban al escenario. Los organizadores repartieron a cada inscripto en varios grupos, repartidos según la disciplina y los roles necesarios a cubrirse: actuación, danza, canto e instrumentación musical. La mayoría pertenecen a institutos y academias conocidas en el ambiente y algunos ya poseían antecedentes con participaciones en otros espectáculos, certámenes y castings.



Hasta el mediodía, los chicos fueron coordinados por los profesores, coreógrafos y asistentes, pero quien daba las pautas y ordenaba a la tropa en general, fue la propia directora general Maestro, que con rigurosidad, se mostraba exigente en aspectos concretos, pero al mismo tiempo, mantuvo un trato de respeto y buen humor para con los artistas.



Básicamente, lo demandado por la directora es la búsqueda de buenas voces, no tener vergüenza en escena y poder romper la cuarta pared para interactuar con el público, más la versatilidad de adaptarse al género de la comedia musical. Para Maestro, el resultado fue positivo: "vi mucho interés de los chicos por aprender y buscar nuevas experiencias. Hay buenos talentos que se animan a ampliar sus conocimientos. Lo que busco es fusionar el flamenco y el folklore y tanto los bailarines de malambo, los chicos que vienen del folklore están muy interesados en aprender flamenco, una materia pendiente que tienen y las mujeres que hacen danza española, necesitan aprender del malambo, será un intercambio mutuo interesante", explicó.



Aunque todavía no se conocen los resultados definitivos -el proceso de evaluación y selección final llevará algunas semanas- la directora tiene el desafío de haber encontrado a dos voces indispensables para el rol principal de Wayra: Melina Rodríguez y Eliana Domínguez, las candidatas firmes a ocupar el papel. Sin embargo, sostiene que se necesitará revisar el guión original, (elaborado por Daniela Tugues) para que ambas voces puedan convivir en la obra y no desperdiciarlas. "El problema que tengo es que no puedo descartar a ninguna, me encantan que trabajen a dúo, por lo que tendríamos dos versiones de Wayra", dijo la responsable de la obra.



En total se requieren de 40 lugares para el espectáculo, de los cuales hay 8 puestos para los músicos y 15 los roles protagónicos, el resto serán figurantes y extras. Cuando se definan los roles, la producción se comunicará en privado a los artistas seleccionados: "La decisión me llevará tiempo y mucha elaboración, todos tienen posibilidades, tengo mucho para revisar, corregir, una varieté de opciones que se presenta para reescribir también el guión", contó Cuky.



La obra, aun está en construcción y desarrollo. El objetivo es estrenarla en el invierno en el Teatro Sarmiento, en el marco de el Segundo Ciclo de Flamenco que se realizará en la provincia como espectáculo central del evento.

Encuentro de dos géneros

El musical "Wayra, la princesa del viento", consiste en el espectáculo principal del Segundo Ciclo de Flamenco que se desarrollará en la provincia en julio de este año, en co-producción con la Secretaria de Cultura del Ministerio de Cultura y Turismo de San Juan. Su estreno está previsto en el Teatro Sarmiento y la puesta en escena, con producción integral sanjuanina, fusiona el flamenco con el folklore. Durante el evento que convocará a los aficionados del género del flamenco, vendrá como invitado internacional Nino de las Reyes de España, quien dará seminarios y clínicas especiales, más un show de tablao, programado para el 14 de julio.