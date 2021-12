Alrededor de 80 artistas locales aspiraron para entrar en las competencias folklóricas más importantes del país. Después de un intenso selectivo, las delegaciones quedaron ya conformadas para representar a San Juan. El primer grupo será para el Pre-Cosquín, el concurso de nuevos talentos (se realizará los días 5 y 6 de enero) que tiene la ciudad cordobesa para promocionarlos en el festival mayor de folklore argentino. El segundo grupo competirá directamente en el Festival Nacional de Malambo Laborde 2022 (del 11 al 15 de enero). Canto, música y danza tradicional o estilizada y el malambo, en sus diferentes modalidades, fueron los rubros disputados. Los jurados estuvieron integrados por Cecilia Calvet, Juan Luis Miguel y Carlos Campos para la parte de danza en el selectivo Pre Laborde, mientras que en la parte musical fueron Claudia Pirán y Tito Medina. Por el lado de Pre-Cosquín, estuvieron también Pirán y Medina, más Analía Garcetti en la parte musical, mientras que en la danza, los evaluadores fueron Calvet, Miguel y Mariano Montaña.



A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad, el plantel que irá a Laborde se verá reducido porque este año se celebraron menos categorías. Por razones sanitarias, la comisión directiva de Laborde estableció reducir los rubros en competencia para todas las delegaciones. Por lo tanto, se conservaron los más importantes: aspirante a campeón nacional de malambo, paisana nacional, malambo mayor, juvenil, juvenil especial, veterano, contrapunto y cuarteto combinado; pareja de danzas y solista vocal. Pese a esto, para Carlos Campos, uno de los evaluadores del preselectivo, no fue un factor limitante a la hora de las propuestas presentadas: "Si bien tuvimos pocos participantes en algunos rubros, se vio muy buen nivel. Los chicos se prepararon de manera profesional y dejaron todo en el escenario. Creo que no fue un obstáculo que haya menos rubros, para mí ha beneficiado en que el festival no tenga una duración demasiado larga, y por otro lado, el público lo puede disfrutar mejor. Los artistas pasan por tanta ansiedad y espera y los jurados no sienten el desgaste que implica muchas horas de audiciones", dijo el artista riojano y apuntó en este sentido: "Cuando los certámenes son muy extensos, se vuelve tedioso para todos y no se puede juzgar con la misma energía a los primeros participantes que a los que le tocan al final. De esta manera, al ser más corto, será todo más dinámico y entretenido".



En otro aspecto, los jueces notaron un crecimiento de los participantes en todos los rubros: "Se notó que, a pesar de los problemas de la pandemia, ninguno dejó de entrenar y eso quedó a la vista de todos. El reflejo de los malambistas, cantantes y bailarines fue superlativo. La sorpresa fue ver a 15 parejas de danza, nunca vi tantas en competencia".



Por su parte, Claudia Pirán, quien estuvo evaluando para ambos ciclos, comentó: "Todo fue muy positivo, los que nos van a representar son excelentes artistas. Estuvimos muy cómodos con lo actuado, creo que San Juan hará un gran papel con un alto grado de regionalismo, calidad instrumental y vocal digna de los festivales", definió la cantante. Ahora, queda esperar el próximo mes para viajar y actuar en Córdoba.



Delegación Pre-Cosquín

Ángeles Domínguez y Whipala (solista de canto); Dúo Torzal (dúo vocal), Trío Los Barros (conjunto vocal), Joven Cantor (canción inédita), Escalante-Tramontín (pareja danza estilizada); Quiles-Aguilera (pareja danza tradicional), Emiliano Zárate (solista malambo) y Riveros Luna (conjunto de danza). En la primera ronda, participarán los días 5 y 6 de enero, quienes pasen a la final, volverán el 17 y 18 de enero.



Delegación Laborde



Sergio Salazar (aspirante a campeón), Jonathan Villalón (malambo mayor), Germán Exequiel Vargas (malambo juvenil especial), Santiago Manrique (malambo juvenil), Mauro Hidalgo (contrapunto a mejor mudanza), Mariano Montaña (malambo veterano); Almarca, Rivero, Ortiz y Salazar (cuarteto combinado de malambo), Gómez-Pérez (pareja de danzas), Oscar Pelletier (solista de canto) y Daiana Ruarte (paisana nacional). La delegación participará el 14 de enero.