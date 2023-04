La paz les duró poco a Tamara Báez y L-Gante, que durante las primeras horas de este viernes volvieron a enfrentarse por un tema relacionado a la hija que tienen en común. La influencer contó en sus redes sociales que hace rato que él no la visita y el músico se vengó de la peor manera: publicó su número de celular. “Cualquier cosa yo no fui”, comentó con picardía después de viralizar el teléfono.

Cansada de recibir mensajes y llamadas de desconocidos durante la madrugada, la mediática le devolvió el gesto. “No me llamen más por favor. Jami está durmiendo. ¿Qué necesidad, no? Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían. No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”, disparó furiosa.

Luego de aclarar que cambiaría el chip para ponerle un freno al acoso de la gente, lanzó: “¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”.