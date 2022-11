Tamara Báez tuvo un ida y vuelta con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y se mostró en contra de la nueva canción que estrenará L-Gante, la cual escribieron entre los dos cuando estaban de novios.

Los usuarios de la red social le consultaron a la exnovia del cantante qué opinaba respecto al lanzamiento. “Me prohíbe mostrar a mi hija pero quiere sacar el tema que hicimos”, escribió furiosa.

En medio de los rumores por la nueva canción que estrenará L-Gante, Tamara Báez dio a entender en su perfil de Instagram que se negó rotundamente a que el referente de cumbia 420 use la letra que ella escribió. “Me acaban de preguntar si quería firmar para que aparezca mi parte y dije que no”, respondió la influencer cuando le preguntaron qué opinaba de la situación.

En cada una de las preguntas de los usuarios, Tamara tapó el nombre de L-Gante, debido al bozal legal que él le impuso. Sobre este tema, ella contestó: “Me prohíben mostrar a mi hija pero quiere sacar la canción que hicimos. Me enoja mucho no poder mostrarla, de verdad”.

Otra persona le preguntó por qué el músico quería sacar la canción ahora que están separados. “Ni idea, yo ya no entiendo nada”, escribió Báez con sinceridad. Además, se mostró desinteresada por L-Gante y confesó que no volvería con él por ningún motivo: “Lo único que tengo para decir es que el hogar no se cambia por nada. Así que yo no compro más”.