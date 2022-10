El enfrentamiento que mantiene L-Gante con Tamara Báez sumó un nuevo capítulo, en medio del conflicto judicial que mantienen. Ahora la exnovia del cantante subió a su Instagram un video donde mostraba el faltante en su casa de un auto, una moto y varias zapatillas apuntando hacia su ex como el responsable.

“Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas. ¿Qué onda? ¿Andan en atrevidos?”, lanzó, mientras mostraba su guardarropas de la casa de un country en la que vive. “Se llevaron el auto, la moto, se llevaron mis zapatillas. ¿Qué onda? Y está bici no sé de quién es, pero está acá”, señaló, mientras recorría la propiedad.

También se filmó llorando, angustiada por la situación. “Hacen lo que se les canta bien el ort… conmigo y así fue siempre”, señalá, rota en llanto.

Además, la joven grabó su habitación y explicó que se habían llevado también varios pares de sus zapatillas exclusivas. Claramente cansada de la guerra con el artista, disparó: “No me importa que me vean así. Tengo mucha bronca y están siendo super injustos conmigo, porque la vengo pasando mal hace mucho y que ahora me hagan esto no da”.

Entre lágrimas, Tamara Báez pidió que la dejaran en paz: “Yo tengo que estar bien por mi hija. Estoy sola, me siento sola... No entiendo cómo podés ser tan mala persona, si ya estás con alguien más, ¿qué venís a entrar acá a llevarte lo mío? ¿para qué?”.

Tamara Báez acusó a L-Gante de devolverle a su hija Jamaica con olor a marihuana

Días atrás, Tamara Báez acusó a L-Gante de entregarle a su hija Jamaica Valenzuela con “olor a marihuana”. El dato lo dio a conocer su abogado Juan Pablo Merlo al aire de A la tarde (América), el programa conducido por Karina Mazzocco.

En medio de la disputa por el pedido de Tamara Báez de un millón de pesos de cuota alimentaria y del supuesto romance entre Wanda Nara y L-Gante, el músico afronta otra fuerte acusación en su contra.

“Es el ídolo y le siguen la corriente. Todo lo que hace está bien. Él fuma y está bien, hace esto, y está bien”, comentó el abogado de Báez. “Hay una menor, hay que tomar medidas y precauciones y eso es lo que nosotros tenemos que hacer”, agregó.

“No puede ser que él se lleve a una menor y que la menor venga con olor a marihuana”, explicó el letrado. “Estamos hablando de una bebé que tiene un año y cuando él la lleve va a tener que tomar sus precauciones”.