Tamara Paganini publicó fotos y videos con los ojos morados. Sus seguidores pensaron que se había caído, pero ella explicó que se sometió a una cirugía estética para cambiar el aspecto de su mirada.

“No fui golpeada por mi novio. Tampoco por ningún hombre, mujer o animal. ¡Me saqué las bolsas de los ojos!”, expresó para transmitirles tranquilidad a los usuarios que se preocuparon. Luego explicó la rutina que le recomendó el médico para recuperarse cuanto antes.

La ex Gran Hermano deberá pasarse cubitos de hielo hechos con té de manzanilla para que la zona se desinflame rápidamente. “No puedo expresar mucha alegría ahora porque no me andan los ojos. Los tengo adormecidos por la medicación”, se le escuchó decir en la grabación. Sin embargo, está muy feliz por haber pasado por el quirófano, ya que era un problema qua la aquejaba desde hace años.

Tamara Paganini se hizo una liposucción

La mediática no estaba conforme con la imagen que le devolvía el espejo y habló con su cirujano de confianza. “Voy a extrañar jugar con los rollos. Me voy a hacer la lipo. Cuando fui a averiguar al cirujano me dijo que la mayoría de las mujeres que estuvieron embarazadas se les desgarra el músculo y también me descubrieron una hernia. Me van a sacar todo un cinturón de grasa”, anticipó antes de ingresar al quirófano.

Tamara Paganini habló como nunca antes de la muerte de sus mellizos

La exparticipante de la primera edición de Gran Hermano nunca pudo sacarse de la cabeza el momento en el que conoció a sus mellizos. Soñaba con convertirse en madre pero durante el embarazo los médicos le advirtieron que uno de los bebés tenía muchos problemas de salud. Lo que jamás imaginó es que la nena también estaba muy delicada. Finalmente, ambos murieron y el dolor fue devastador.

De visita al ciclo de Carmen Barbieri, Paganini habló del parto y aquellas horas en los que pudo cargar en brazos a sus bebés. “Me costó quedar embarazada. Desde los 22 años estuve buscando un embarazo con las distintas parejas que tuve. Siempre quise ser mamá y a los 42, luego de un intento fallido con inseminación, quedé embarazada de mellizos. Era el sueño terminado: un varón y una nena. A los dos meses, me avisaron que al varoncito no se le había cerrado la cabeza, que cuando naciera se iba a morir”, empezó relatando.

Visiblemente angustiada, la actriz continuó: “Viví todos esos meses sabiendo que se iba a morir. Él, Vitorio, pateaba y todo pero solo podía vivir estando dentro mío. Y con Donatella sucedió que tuve picos de presión que te oprimen el cordón umbilical. Entonces, no recibía suficiente alimento y no se le desarrollaron del todo los pulmones. Nacieron a los 6 meses y medio, casi 7″.

Paganini explicó que su beba estuvo en incubadora, donde mejoraba y empeoraba. Cuando parecía que iba a salir adelante, le sacaron el respirador pero murió repentinamente. “El nene nació y lo tuve yo en brazos hasta que se fue. Muy duro”, concluyó.