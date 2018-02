En una entrevista en el ciclo que conduce Tomás Dente por KZO, Hernán Drago recordó sus inicios en la profesión y reveló que fue víctima de acoso laboral. El famoso modelo contó que booker que hacía un casting y trabajaba para la agencia de la cual era modelo le prometió grandes oportunidades, siempre y cuando pagara un precio: "Tenés que pasar por mí antes', contó Drago que le dijo. El modelo recordó su respuesta: "Bueno, si ese es el precio no me interesa por ahora, pasame los castings que vos creas que doy con el perfil. Si me llaman bien, y si no paso al siguiente casting', contó sin dar nombres. Si bien esa persona insistió en recordarle que de él dependía poder dar un gran salto en su carrera, Hernán dijo que optó por retirar su book de la agencia y hablar con el dueño, que no le creyó.



"Siempre les digo que es una carrera maravillosa, que si la quieren intentar que la intenten porque es un oficio que me ha dado todo. Pero también hay que saber que hay muchos oportunistas y muchos chantas, no hay que dejarse engañar por propuestas fáciles y rápidas' dijo el modelo.