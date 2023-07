Músico, compositor y profe de Artes en música; Ricardo Dimaría también pudo ser testigo en su provincia, Mendoza, de la buena experiencia de los conciertos didácticos de música clásica. Y amante y cultor del folclore nacional y latinoamericano; y del tango como es, se preguntó por qué no trasladar esa valiosa experiencia a la música popular argentina. Así fue como, junto a colegas músicos y bailarines, pergeñó Argentinitos, un espectáculo didáctico a través del cual acerca, de manera práctica, entretenida e interactiva, las raíces musicales a toda la familia, especialmente a los más pequeños. Una propuesta que, en viaje por todo el país, por primera vez llegará a San Juan la próxima semana, a la sala Auditorium del Teatro del Bicentenario (ver aparte).



"Es un show súper interactivo donde con mis compañeros, Juliano Díaz en guitarra, charango y coros; Mati García en percusión y Víctor Silione en violín, pasamos por todos los ritmos de cada región y los chicos pueden apreciar la música de cada lugar; y también las danzas, porque lo hacemos con el ballet de Godoy Cruz. Primero conocemos el lugar, en la pantalla de fondo, y los vamos introduciendo en cada ritmo y cada danza. Cada región tiene su tema y también San Juan, que me he tomado el atrevimiento de preparar, por el lado de la cueca. Y hay un momento donde los chicos, obviamente no todos porque es imposible, pero sí algunos, comparten con el ballet y con los músicos, tocando los instrumentos. Es un espectáculo folclórico didáctico donde, por dar un ejemplo, se les enseña cuál es el ritmo base de la chacarera, de la cueca, de la zamba, del chamamé...", comentó a DIARIO DE CUYO Dimaría, miembro del "Consell Internacional de la Música"de Naciones Unidas Arts & Sciences, quien en 2015 representó a la Argentina en el Festival Internacional de Viña del Mar, en el rubro Folclore, con su canción "Cuyanito bien plantao".

"Cuando los chicos pueden vivenciar el folclore, lo toman de otra manera, muy buena"

"En Mendoza también se han hecho muchos conciertos didácticos, pero de música clásica, y esto surgió un poco de eso, porque mi carrera artística es con folclore y tango, así que pensé por qué no unir las dos cosas, lo didáctico y lo folclórico; que los chicos conozcan los ritmos, los instrumentos, pero de nuestro país. Así nació este proyecto en 2016, bajo esa idea, e incluso lo hemos hecho para chicos de escuelas secundarias con muy buen resultado, porque los chicos ven que en esta música hay algo muy lindo y que la llevamos en la sangre", dijo Dimaría, convencido de que "también se aprende a querer el folclore".



El artista reconoce que si bien entre las generaciones más jóvenes hay quienes consideran que este género puede ser algo aburrido, la manera de encararlo y transmitirlo provoca en ellos todo lo contrario, y asegura que de eso han dado fe quienes han podido disfrutarlo. "Sí, por ahí reniegan, pero visto de otro lado... Por eso lo tratamos de hacer muy interactivo y hay un momento donde fundimos el folclore con una música de ahora, entonces los chicos pueden darse cuenta de que lo que hoy escuchan también tiene alguna base en nuestros ritmos folclóricos, con ellos mismos tratamos de llegar a esa conclusión y la verdad es que ha sido muy buena la respuesta. Los chicos se van alegres con nuestros ritmos, viendo que no solo hace falta ir a un espectáculo de cumbia para ponerse contentos o poder bailar, que con nuestra música también se puede lograr eso", explicó entusiasmado el cantautor, que reúne en este show dos de sus pasiones.



"Yo soy docente y músico y compositor, así que en Argentinitos mezclo esas dos facetas, mi lado docente y mi lado artista. Transitamos un repertorio variado, de música popular argentina muy conocida y también hay un par de canciones mías que tienen que ver con el hilo de la obra, como la canción Argentinitos, compuestas especialmente para esto. Pero como dije, el fuerte es el repertorio popular, seguramente a todas las han escuchado alguna vez, tal vez de sus padres o abuelos, aunque ejecutadas de una manera distinta, para el espectáculo", comentó el artista, que ha actuado en varios países de América. "Siempre en algún punto los chicos reconocen nuestra música, porque en algún lado ha estado, incluso si la sintieron cuando eran muy chiquitos. Aunque concientemente no los sepan, en algún lugar quedan guardados esos ritmos y esas danzas. Y cuando los chicos pueden vivenciar el folclore, lo toman de otra manera, muy buena", subrayó Dimaría, quien en 2019 lanzó su disco "Argentina y el abrazo de Los Andes", grabado en distintos países cordillerano, con artistas invitados de cada nación.



Sobre si su tarea es un aporte a la formación de nuevos públicos, y por qué no, de futuros artistas folclóricos; señaló que "es un granito de arena". "Tratamos de generarles a los chicos un vínculo con nuestras raíces, esa es la idea principal de Argentinitos", concluyó.





EL DATO

ARGENTINITOS. 15 de julio, 18 hs, Sala Auditorium del TB. Entrada general $1.500, en boletería (averiguar descuentos); o el día del evento desde una hora antes de la función. También online por tuentrada.com