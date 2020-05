La Carencia.



Con una compilación de teatro online, transmisiones en redes sociales, libros de teatro y radioteatro; la página www.deteatro.com tiene una completa agenda para que los espectadores sigan desde los hogares, sumándose al universo de obras que pueden verse en streaming, en todas las ciudades del país.



Desde la plataforma, el usuario será redireccionado a su cuenta de Facebook desde donde podrá acceder a diferentes títulos teatrales independientes con acceso gratis o a la gorra, previo al llenado de un registro en el que se le solicitará información personal.



De esta manera, para hoy, correrán el telón distintas producciones como Yo no quiero hacer stand up, con tres actrices al borde de un ataque de abstinencia escénica que llegan a un escenario porteño en un intento fallido y cómico de no interpretar sólo monólogos; Objeto de tu amor, una historia de amor y desamor, de soledad y búsquedas; la premiada La Orestiada de Esquilo, sobre el género y la democracia, que se alzó con tres Estrellas de Mar en 2016; el unipersonal Poeta en Nueva York, un viaje poético teatral que bucea en el mundo simbólico, onírico y visceral que Federico García Lorca escribió en 1929; y Eureka: el grito de un conejo, con humor y música. Y Micromonólogos desde casa, una propuesta en pequeño formato online con actores y actrices de Mendoza.



Además de piezas sobre el amor con Isidro vs. Isidro, que gira en torno a una pareja de novios y una serie de confusiones; y el título ¿Y si te canto canciones de amor?, que recorre la historia de Fidel y Pachi.

La Orestiada.

Isidro vs. Isidro.



Así como también piezas del estilo de Cinco pétalos, inspirada en hechos acontecidos durante el Genocidio Armenio con breves historias de las víctimas en conmemoración de la masacre ocurrida en 1915; El Petiso Orejudo, basada en la vida del primer asesino serial de Argentina, cuya leyenda termina en la Cárcel de Ushuaia.



Por otro lado, la web sirve de soporte a otras apuestas nacionales para las que debe abonarse una entrada previa como La Carencia y Colapsados-Humor & Stand Up. Una opción para todos los gustos y bolsillos que tiene un buscador, comentarios, críticas y su página en Facebook que invita a sumar a hacedores y público en general a su oferta.