Este próximo domingo 3 de marzo, la tradicional Milonga La Fulana abrirá la temporada 2019 en el Club Sirio Libanés (ver Dato) con la presencia estelar de La San Luis Tango, un sexteto que rompe con las estructuras clásicas y presenta una sonoridad propia, con obras compuestas y escritas desde los pagos puntanos y cuyo producto es de exportación, puesto que tiene giras anuales en América y Europa. Conformado por Javier Torres Duval (voz), José Torres Duval (guitarra y voz), Luciano Torres (bandoneón), Lina Gómez (flauta traversa) y Nahuel Lanfranchini (bajo), juntos forman un núcleo familiar entregado de alma enteramente a ofrecer una propuesta nueva, original y abierta a nuevas posibilidades con tangos, milongas, vals y candombes. En charla con DIARIO DE CUYO, Luciano demuestra que hay cuyanos que pueden crear nuevos tangos; precisamente, el sexteto vendrá a estrenar su último disco en formato de vinilo, en San Juan. "Nuestra idea es renovar, no hacer siempre lo mismo, ni copiar a las grandes orquestas de los años 40. Lamentablemente el tango ha dejado de ser popular, no convoca y el público no se renueva, no hay festivales en el país que lo promuevan, tampoco ciclos en la tele y en la radio. Lo paradójico que hay menos escenarios argentinos para el tango y en Berlín, en cambio, hay milongas de lunes a lunes, tenemos 13 conciertos continuados en Polonia, Austria y Suiza. Así es el panorama en Argentina, más aún con lo mal que se vive con este Gobierno nacional nefasto que vulnera a los niños, a los abuelos y a los artistas; el tango tiene un lugar muy reducido", reflexionó el bandoneonista.



Gracias a la gestión de la Asociación de Milongueros de San Juan, Analía Miodowsky y Luis Brizuela pensaron un espectáculo que no sólo contendrá un aire fresco y renovado al repertorio milonguero de la mano de dicha agrupación, sino que habrá nuevas clases de baile, por profesores expertos para aquellos que sean principiantes. "Queremos seguir abriendo caminos del tango en la provincia y sea más difundido. Es difícil instalarlo, pero a medida que pasan los años, mucha gente se va sumando", contó Analía, que también es referente de La Fulana, "en esta temporada, queremos trabajar ciclos para adultos mayores, realizar más talleres y traer a artistas, músicos y bailarines, como también orquestas de afuera". Por ello, la invitación de San Luis Tango resultó ideal para la iniciativa.



DATO



Milonga La Fulana. Con la actuación de San Luis Tango. Domingo 3 de marzo a las 22 en Club Sirio Libanés (Entre Ríos 33 sur). Bono contribución: $200. Reservas: 2646737757 - 2645663846.