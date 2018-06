Radicada en Córdoba hace 24 años y con 18 años en el ambiente del tango, Carolina San Juan volverá a sus pagos para cantar por primera vez con el afamado Sexteto Mayor que llegará a la provincia para celebrar los 202 años de la Independencia en el Auditorio J. Victoria el próximo domingo 8 de julio. Como esta vez, los actos oficiales se realizarán en este complejo y no en el Teatro del Bicentenario, según afirmaron desde la sala; en la misma velada también actuarán los sanjuaninos del grupo vocal Nuvox y el pianista Javier Villegas para interpretar el Himno Nacional.

Luego de un 2017 en el que giró por Centroamérica, se presentó en Chile como parte de un trío dirigido por el maestro Raúl Capello y actuó en Buenos Aires, la intérprete está fascinada con esta convocatoria.

"Yo estaré cantando dos temas porque es una orquesta instrumental que no acompaña cantantes, salvo algunas veces cuando invitan. Son unos de los mejores del país y del mundo. Estoy agradecida al conjunto porque me aceptó sin conocerme. María Graña, Raúl Lavié, Guillermo Galvez, son algunos de los grandes que hicieron giras con ellos como invitados, es una gran oportunidad la que me dan", expresó satisfecha con el llamado del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.



"¡Es como cantar con los Messi del tango!", manifestó la tanguera adelantando que le pondrá su voz a 2 composiciones de Mariano Mores, como son En esta tarde gris y Sin palabras, que sonarán al compás de la agrupación creada en 1973 por los fallecidos bandoneonistas José "Pepe" Libertella y Luis Stazo, cuyo hijo asumió el papel de mánager en la formación que incluye 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo.



Los tickets para asistir a la gala podrán retirarse desde el jueves 5, de 12 a 20 por boletería del complejo, de manera gratuita, hasta 2 por persona.