A pesar del intenso frío que se sintió en el Costanera Predio Ferial de Chimbas, la baja temperatura no pudo mermar el espíritu competitivo de gamers y freestylers, que por primera vez convivieron en un único megaevento de entretenimiento digital y musical. El Gamers Battle San Juan fue un suceso para los jóvenes amantes de los deportes electrónicos, los juegos de mesa temáticos de rol y el hip hop. Con la presencia de más de 5.000 personas (dato aportado por los organizadores) que circularon por el predio a lo largo del día y más de 500 espectadores enlazados a la transmisión en streaming por el canal Twitch TV, el festival se desarrolló durante la tarde de ayer domingo con múltiples propuestas divertidas distribuidas en diferentes sectores. En el sector gaming, hubo torneos recreativos de Clash Royale y FreeFire, que son juegos competitivos de varios jugadores individuales y grupales que utilizan dispositivos móviles. Alrededor de 30 participantes se agrupaban para disputar rondas eliminatorias con sus celulares. En otra carpa, se llevaba a cabo el torneo de Yu-Gi-Oh y Magic, títulos de masiva adhesión de los jóvenes que prefieren los mazos de cartas. Al mismo tiempo, una fila extensa de público esperaba el turno para ingresar a la zona arcade. Padres e hijos quedaban admirados por juegos clásicos de los 80 como Street of Rage o The King o Figthers, Super Soccer Konami, que podían usar libremente. Aunque la flamante consola Playstation 5 se llevó todas las miradas. La máquina de entretenimiento maravilló a los presentes por su enorme estructura y por la capacidad de ejecutar Mortal Kombat 11 y FIFA 21 en los televisores HD. Aunque la experiencia más inmersiva para los visitantes la dio el casco de realidad virtual. Frente a la zona gaming, el escenario principal, allí fue la arena para las batallas de gallos entre los freestylers sanjuaninos, puntanos, mendocinos y riojanos que rapearon durante horas ante un clima adverso que no daba tregua. Sin embargo, el público hiphopero bancó el show hasta el final sin rendirse ante el frío. Al cierre de esta edición, quedaba el recital de Acru para culminar con el encuentro a puro flow.

Para poner en un cuadro. Padres e hijos tenían la oportunidad de sacarse fotos y selfies con la Copa América original.

Batallas épicas. La Orden del Fuego convocó a los fans del Bohur, recreando batallas medievales cruzando escudos y espadas.

Mundos fantásticos e inmersivos. El casco de realidad virtual fue otro gran atractivo para el público. Una tecnología que viene ganando terreno.

Héroes y heroínas. La comunidad del cosplay se hizo presente también caracterizando a icónicos personajes de comics y videojuegos.

Cartas mágicas. Decenas de jugadores libraban grandes retos con mazos de Yu-Gi-Oh y Magic.

La sala de las retroaventuras. Las máquinas arcade atrajeron a los veteranos jugadores de glorias pasadas de los años 80 y 90.



La jornada vivida en el Costanera Predio Ferial tuvo una convivencia armoniosa entre los ritmos urbanos y los videojuegos con numerosas actividades lúdicas y recreativas. El entretenimiento electrónico y la música puso contentos a niños y jóvenes.