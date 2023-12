Taylor Swift, la megaestrella del pop a nivel global, rompió todos los récords de recaudación en giras y shows en vivo del 2023 con "The Eras Tour" al superar los mil millones de dólares en entradas vendidas, una cifra que, se espera, podría duplicarse con las presentaciones que la cantautora estadounidense tiene previstas para el año próximo.

De acuerdo con la prestigiosa revista de negocios Fortune, Swift encabezó todo el período noviembre 2022-noviembre 2023 con la venta de cerca de 4,3 millones de localidades en 60 shows, a los que se le suma una cosecha de aproximadamente 200 millones de dólares de ganancias en merchandising.

Además, la publicación especializada Pollstar proyectó que "The Eras Tour", de continuar con este nivel de furor y convocatoria alrededor del mundo, podría alcanzar los dos mil millones de dólares de recaudación, considerando las docenas de conciertos que dará en Estados Unidos y otros países.

Esta semana, la artista de 33 años nacida en Pensilvania también fue tapa de la revista Time como la Persona del Año, lo que consideró uno de los "momentos decisivos" en su carrera, junto al tour -iniciado en marzo pasado- y a la película basada en ese ambicioso calendario de shows, que ya embolsó 250 millones de dólares en la taquilla global.

Por debajo de Swift, el ranking ubicó a Beyoncé, con el "Renaissance World Tour"; Bruce Springsteen & The E Street Band y el "2023 Tour"; Coldplay, con el muy exitoso "Music of the Spheres World Tour"; y Harry Styles, en quinto puesto con "Love On Tour".

La nómina se completa con la presencia del cantante de música country Morgan Wallen, el inglés Ed Sheeran, P!nk, The Weeknd y el rapero canadiense Drake.

El 12 de noviembre pasado, Taylor Swift cerró su inolvidable serie de tres presentaciones en el estadio River Plate, que marcó su debut en Argentina con una visita que quedará sin dudas inmortalizada por el fenómeno social que generó a su alrededor y por el impresionante despliegue escénico del espectáculo con el que repasa, en diez actos, cada una de las etapas que conforman su trayectoria.

