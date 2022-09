Gastón Seminara tiene un tercer disco para compartir. "Te espero a la salida" es el título del álbum de 10 canciones de su autoría que acaba de lanzar en plataformas digitales. Fue grabado en el estudio que montó en su casa unos meses después del inicio de la pandemia, y de donde salió el año pasado su segunda producción "La culpa es de la China". "Tiene mejor técnica, mejoré el modo de grabación más que el equipamiento, creo que el resultado es bastante mejor" comentó a DIARIO DE CUYO Seminara, quien toca la guitarra desde los 17 años, es licenciado en Administración de Empresas y docente en la UNSJ.



Es este nuevo trabajo -cuyo título hace referencia a "esa frase que se solía escuchar antes, que cuando te la decían sabías que no terminaba bien, que te ibas a las piñas"- Seminara asegura que hay una alegría que fluye, "debe ser por el final de la pandemia".



"Las letras nuevamente, no necesariamente son autorreferenciales, salvo en 'El tesoro' que está dedicado a mis amigos del alma que para mí son muy importantes. Pero también creo que me he concentrado mucho en la música, hay algunos acústicos que no había hecho antes, tiene rock, así que es muy variado, y quién escuche un solo tema se pierde de entender la idea general del disco".



Seminara ha tocado en varias bandas desde la década del '90, como Camafeo. Este año volvió a armar grupo con Julián Garcés en batería y Mauricio Castillo en bajo y se irán sumando invitados en las tocadas que programará en los próximos meses para poder presentar este disco y los dos primeros.



Seminara contó, además, que está preparando su primer libro, un ensayo, dedicado a los jóvenes de entre 14 y 20 años.